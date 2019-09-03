Украина

Как Рада голосовала закон о снятии депутатской неприкосновенности: появилось видео

За принятия в целом проекта закона о внесении изменений в 80-ю статью Конституцию относительно отмены депутатской неприкосновенности проголосовали 373 народных депутата. Воздержались — трое нардепов, против не голосовал никто. Впрочем, ни одного голоса за этот документ не дала фракция «Оппозиционная платформа — За життя».

Голоса по фракциям разделились так:

Фракция партии «Слуга народа» — «за» голосовали все 252 народных депутата.

Фракция «Оппозиционная платформа — За життя» — 0 голосов. Не голосовали 27 нардепов, еще 17 отсутствовали в зале.

Внефракционные народные депутаты дали за проект закона 33 голоса, один парламентарий — Андрей Деркач — не принял участия в голосовании.

Фракция партии «Европейская солидарность» дала за закон 24 голоса, трое — Николай Княжицкий, Руслан Князевич и Ахтем Чийгоз — воздержались.

Во фракции «Батькивщина» 23 нардепа проголосовали «за». Юлии Тимошенко на заседании не было.

Депутатская группа «За майбутнє» — документ поддержали все 22 парламентария.

Фракция партии «Голос» — из 20 нардепов «за» проголосовали 19. В зале отсутствовала Юлия Клименко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ночь на 30 августа в Раде за проект об отмене депутатской неприкосновенности в первом чтении проголосовали 363 народных депутатов, 1 — воздержался, против — 0

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