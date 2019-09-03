Шоу-бизнес

А где же Влад? Регина Тодоренко вернулась в Украину без мужа (фото)

Известная телеведущая и путешественница Регина Тодоренко, которая больше не скрывает лицо сына, вернулась с ним в Украину. Вместе с малышом она приехала в родной город — Одессу. Звездная мама гуляет с коляской по знакомым улицам. Регина признается, что наслаждается материнством, читает много книг по воспитанию детей.

«За последние 9 месяцев я поняла, что материнство — это про меня. Мне нравится изучать маленького человека, я поглощаю литературу о воспитании также быстро, как китовая акула планктон», — говорит Регина.

В посте под фото она поразмышляла о воспитании детей и поинтиресовалась у подписчиков, прислушиваются ли они к советам родителей.

Мужа Регины, российского музыканта Влада Топалова, с которым они сыграли роскошную свадьбу в Италии, на фото не видно. Почему приехала в Одессу только с сыном, Регина уточнять не стала.

Напомним, Регина Тодоренко стала мамой в декабре 2018 года.

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