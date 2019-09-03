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Общество и люди

Бархатный сезон: в Кирилловке очередное нашествие огромных медуз (фото, видео)

15:08 3 сентября 2019 150
Медуза
Инф. «ФАКТОВ»

В курортной Кирилловке, которая летом подвергалась нашествию огромных медуз, с началом осени ничего не изменилось — эти морские животные из Азовского моря никуда не пропали.

Яркие фотографии и видео с медузами, сделанные на косе Пересыпь, в социальные сети выложила отдыхающая в Килилловке туристка Юлия.

Море, когда были сделаны фотографии, было спокойным и очень красивым.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в последние дни лета курортную Кирилловку сняли с высоты птичьего полета. В эти дни на побережье было многолюдно.


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