Дочь Юлии Началовой впервые пошла в школу без мамы (фото)

Шоу-бизнес

Дочь внезапно умершей певицы Юлии Началовой Вера Алдонина пошла в седьмой класс. На торжественную линейку девочку привел отец, известный футболист Евгений Алдонин, и его жена. С ними также был сын Алдонина. Фото семейства футболист опубликовал в Instagram.

«Всех поздравляем с первым учебным днем!», — подписал фото Алдонин.

Подписчики футболиста в комментариях поздравляют семью с Днем знаний, а также отмечают, что глаза у 12-летней Верочки очень грустные.

«Как жаль, что Юля не видит свою доченьку, какая она нарядная и красивая пошла в школу», «Что-то Верочка грустная», «У Верочки мамины глаза», «Какие красивые», «Боже, сколько грусти в глазах у Веры! Какая печаль», — пишут под фото.

Напомним, после смерти Юлии Началовой, которая скончалась от сепсиса, ее единственная дочь Вера осталась жить с бабушкой и дедушкой. Каникулы девочка проводила в семье отца, который принимает активное участие в воспитании дочери.

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