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Быстро и просто: идеальный школьный перекус от ведущей «Ревизора» (фото)
Часто в кондитерских или на прилавках супермаркетов можно увидеть итальянское печенье бискотти. Оно пользуется популярностью и идеально подходит как питательный перекус для детей в школе.
— В Италии, где я часто бываю, это одна из любимых сладостей детей и взрослых, — рассказала «ФАКТАМ» ведущая «Ревизора» («Новый канал») Юлия Панкова. — Но не многие знают, что на самом деле итальянское печенье очень быстро готовится. Когда мои родные впервые попробовали бискотти моего приготовления, то навсегда отказались от магазинного. Печенье чудесно подойдет для школьников: захватив его с собой в рюкзак, они смогут утолить чувство голода на перемене.
Ингредиенты:
400 г муки
200 г сахара
4 яйца
1 ч. ложка разрыхлителя
150 г жареного миндаля
1 ч. ложка ванильной эссенции
1 ч. ложка — морской соли
Приготовление:
Смешайте вместе все сухие ингредиенты (мука, сахар, соль и разрыхлитель). Разделите одно яйцо на желток и белок. Белок отставьте. В миске взбейте 3 яйца и желток, ванильную эссенцию и одну столовую ложку воды. В миску с мукой влейте яичную смесь и размешайте. Тесто по консистенции должно быть плотным. Добавьте миндаль и хорошо вымешайте.
Разделите тесто на три равные части. Положите его на поверхность, посыпанную мукой, и скатайте «колбаски» шириной четыре сантиметра. Переложите их на противень, смазанный маслом и присыпанный мукой. Оставьте между «колбасками» расстояние в 8 см. Взбейте оставшийся белок и смажьте им тесто. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30−35 минут. Должна появиться корочка.
Вставьте зубочистку внутрь теста. Если она осталась сухой, выпечка готова. Вынимаем ее и даем остыть. Нарезаем острым ножом ломтиками толщиной один сантиметр. Печенье готово!
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