Быстро и просто: идеальный школьный перекус от ведущей «Ревизора» (фото)

Стиль жизни

Часто в кондитерских или на прилавках супермаркетов можно увидеть итальянское печенье бискотти. Оно пользуется популярностью и идеально подходит как питательный перекус для детей в школе.

— В Италии, где я часто бываю, это одна из любимых сладостей детей и взрослых, — рассказала «ФАКТАМ» ведущая «Ревизора» («Новый канал») Юлия Панкова. — Но не многие знают, что на самом деле итальянское печенье очень быстро готовится. Когда мои родные впервые попробовали бискотти моего приготовления, то навсегда отказались от магазинного. Печенье чудесно подойдет для школьников: захватив его с собой в рюкзак, они смогут утолить чувство голода на перемене.

Ингредиенты: 400 г муки 200 г сахара 4 яйца 1 ч. ложка разрыхлителя 150 г жареного миндаля 1 ч. ложка ванильной эссенции 1 ч. ложка — морской соли Приготовление: Смешайте вместе все сухие ингредиенты (мука, сахар, соль и разрыхлитель). Разделите одно яйцо на желток и белок. Белок отставьте. В миске взбейте 3 яйца и желток, ванильную эссенцию и одну столовую ложку воды. В миску с мукой влейте яичную смесь и размешайте. Тесто по консистенции должно быть плотным. Добавьте миндаль и хорошо вымешайте. Разделите тесто на три равные части. Положите его на поверхность, посыпанную мукой, и скатайте «колбаски» шириной четыре сантиметра. Переложите их на противень, смазанный маслом и присыпанный мукой. Оставьте между «колбасками» расстояние в 8 см. Взбейте оставшийся белок и смажьте им тесто. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30−35 минут. Должна появиться корочка. Вставьте зубочистку внутрь теста. Если она осталась сухой, выпечка готова. Вынимаем ее и даем остыть. Нарезаем острым ножом ломтиками толщиной один сантиметр. Печенье готово!

Ранее популярная ведущая информационной программы «Сегодня» Анна Панова поделилась с «ФАКТАМИ» секретом приготовления вкуснейшего грушевого варенья на молоке. Анна утверждает, что по вкусу оно напоминает ее любимую сгущёнку.

А рецепт очень вкусного смородинового печенья «ФАКТАМ» дала судья «МастерШефа» Лиза Глинская. Она же рассказала, как приготовить вкуснейшие вареники с ягодами.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter