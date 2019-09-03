Происшествия

Отобрала цепочку у пенсионерки: в сети показали фото наглой грабительницы в Киеве

В Киеве прохожие задержали грабительницу, которая сорвала золотую цепочку с шеи пожилой женщины и попыталась сбежать. Ранее в столице задержали четверых женщин, ограбивших иностранца и пытавшихся отбиться от полиции.

Как сообщает «Киев Оперативный», любительницу чужих золотых украшений задержали на улице Гагарина. «На место сразу вызвали полицию, продолжаются следственные действия», — говорится в комментарии к фоторепортажу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», полиция Киева объявила в розыск банду, ограбившую пункт обмена валют в Голосеевском районе столицы. Грабители скрылись на BMW.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter