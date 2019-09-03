Дело о Межигорье: Киевский апелляционный суд отказался арестовывать имущество Ющенко

Украина

В Киеве суд отказал прокурорам Управления специальных расследований Генпрокуратуры, которые обжаловали отказ в аресте имущества президента Украины (2005−2010 гг.) Виктора Ющенко, заподозренного правоохранителями в сговоре с Виктором Януковичем в его бытность премьер-министром, целью которого являлось завладение последним урочищем «Межигорье».

Об этом Виктор Ющенко сообщил в социальных сетях: «Представители ГПУ оспаривали в апелляционной инстанции решение следователя-судьи Печерского суда Вячеслава Пидпалого. При этом параллельно подали еще одно аналогичное ходатайство в суд первой инстанции о наложении ареста на имущество Ющенко, в удовлетворении им также было отказано уже другим судьей».

По его словам, в конце сентября Киевский апелляционный суд должен рассмотреть еще одну жалобу ГПУ, теперь уже на другое решение Печерского суда, которым также было отказано в ходатайстве о наложении ареста на его имущество.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Печерский суд отказал в аресте имущества Ющенко в июле 2019 года.

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