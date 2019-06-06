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"Имитируют бурную деятельность": Ющенко отреагировал на уголовное дело против него
Президент Украины (2005−2010 гг.) Виктор Ющенко подтвердил получение подозрения в сговоре Виктором Януковичем в его бытность премьер-министром, целью которого являлось завладение последним урочищем «Межигорье».
Впрочем, Виктор Ющенко не видит в этом деле «ни оснований, ни доказательств» и обещает доказать это в суде. «Есть ли в деле политический подтекст? Очевидно, есть. Общество видит, как постепенно снимается ответственность практически по всем фигурантов громких дел о сепаратизме, государственной измене и убийствам на Майдане. Поэтому приходится искать новые громкие дела, имитировать бурную деятельность», — написал он на своей страничке в Facebook.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», тендерный комитет Агентства по розыску и менеджменту активов выбрал управляющего для арестованной резиденции беглого президента Виктора Януковича «Межигорье» — малоизвестное ООО «Скомпани». Его руководитель — Алексей Вороненко, который ранее был помощником внефракционного нардепа Евгения Мураева, экс-члена партии «Оппозиционный блок»
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!