Украина

"Имитируют бурную деятельность": Ющенко отреагировал на уголовное дело против него

Президент Украины (2005−2010 гг.) Виктор Ющенко подтвердил получение подозрения в сговоре Виктором Януковичем в его бытность премьер-министром, целью которого являлось завладение последним урочищем «Межигорье».

Впрочем, Виктор Ющенко не видит в этом деле «ни оснований, ни доказательств» и обещает доказать это в суде. «Есть ли в деле политический подтекст? Очевидно, есть. Общество видит, как постепенно снимается ответственность практически по всем фигурантов громких дел о сепаратизме, государственной измене и убийствам на Майдане. Поэтому приходится искать новые громкие дела, имитировать бурную деятельность», — написал он на своей страничке в Facebook.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», тендерный комитет Агентства по розыску и менеджменту активов выбрал управляющего для арестованной резиденции беглого президента Виктора Януковича «Межигорье» — малоизвестное ООО «Скомпани». Его руководитель — Алексей Вороненко, который ранее был помощником внефракционного нардепа Евгения Мураева, экс-члена партии «Оппозиционный блок»

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