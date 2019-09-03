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Нардепов будут лишать мандата за кнопкодавство: "за" — 279 депутатов
В Верховной Раде предварительно одобрили законопроект о том, чтобы лишать депутатского мандата за «кнопкодавство» и прогулы. Тем не менее, процедура лишения полномочий сложная, и совсем не факт, что закон сможет успешно применяться.
На заседании 3 сентября 279 парламентариев проголосовали за то, чтобы отправить законопроект в Конституционный Суд. Это необходимое условие, поскольку требуются правки в Основной Закон. Если КСУ не увидит нарушений и злоупотреблений в проекте, то документ вернут в Верховную Раду, депутаты должны будут снова собраться и проголосовать за закон в целом.
Даже если все процедуры будут пройдены и закон будет формально принят, лишить депутата мандата будет непросто. В проекте предусмотрено, что заметивший «кнопкодавство» гражданин должен будет обратиться в суд, а судьи — принять решение по депутату. Только после того, как будет пройдена стадия апелляций и решение суда вступит в силу, у депутата досрочно заберут мандат.
В случае с депутатами-прогульщиками сценарий еще больше усложняется. Некто (предположительно, Аппарат Верховной Рады) должен по итогам сессии подсчитать депутатов, которые пропустили более трети заседаний без уважительных причин. После этого будет обращение в Верховный Суд, и в случае положительного решения — лишение полномочий депутата.
Напомним, 3 сентября Рада также проголосовала за ограничение депутатской неприкосновенности, за сокращение числа депутатов до 300 и за выборы только по пропорциональной системе.
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