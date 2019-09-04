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Украина

Метнул нож в спину ребенку: под Одессой мужчина решил странным образом «проучить» своего племянника

5:55 4 сентября 2019 76
Нож в спину
Инф. «ФАКТОВ»

В городе Балта Одесской области местный райсуд избрал 31-летнему мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права на залог, так как подозревает его в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения своему 13-летнему племяннику. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В суде напомнили, что 28 августа Балтском районе на площадке возле дома между пьяным мужчиной и его племянником произошла ссора, в ходе которой дебошир бросил в спину ребенку нож.

На крики мальчика из дома выбежала мать, которая вызвала «скорую». Ребенка прооперировали. К поискам сбежавшего преступника привлекли кинологов со служебной собакой.

Мужчину нашли в овраге, где тот скрывался. Свой поступок он объяснил обидой на племянника за то, что тот его обзывал.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Херсоном повесившийся дядя «позвал» на тот свет племянника. В частности, после того, как дяди совершил суицид, парень испытывал приступы депрессии и тоски, а затем и сам решил наложить на себя руки. Благодаря усилиям медиков юношу удалось спасти.

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