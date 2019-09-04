- 10:07 Нардеп от "Слуги народа" влипла в скандал из-за интимной переписки в Раде: появилась ее реакция
- 10:00 Направляются в Киев: из колонии на Львовщине сбежали преступники
- 09:53 В прозрачной маечке: внучка Софии Ротару показала, как тренируется
- 09:53 Тимошенко — "за", Вакарчук — жестко "против": в сети указали на то, кто в Раде дружит с Зеленским
- 09:36 Евро-2012 – для Украины, сало и горилка — для Берлускони: Григорию Суркису исполнилось 70 лет
- 09:29 Такой вот "Крымнаш": "Русскую общину" в Севастополе решили выставить на улицу
- 09:27 Репрессии, а не свобода: в Болгарии указали России на ее место в борьбе с нацизмом
- 09:21 Хабиб — Порье: онлайн трансляция боя UFC за титул чемпиона мира
- 09:16 Запашный перенес экстренную операцию в Германии
- 09:08 Сильвестра Сталлоне привело в восторг видео с собакой, которая тренируется по методу Рокки Бальбоа
- 08:44 Под присмотром полиции: в сети показали видео обычной школьной линейки в России
- 08:29 Принца Гарри поймали на лжи: соцсети возмутила очередная «лицемерная» речь внука королевы
Тимошенко — "за", Вакарчук — жестко "против": в сети указали на то, кто в Раде дружит с Зеленским
Помимо проекта закона о внесении изменений в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности, народные депутаты Украины рассматривали еще ряд документов, изменяющих Основной закон.
Известный блогер Роман Шрайк, проанализировав рабочий день Верховной Рады 3 сентября, предположил, какие законопроекты имеют шанс стать законами, а за какие на данный момент нет необходимого для изменения статей Основного закона конституционного большинства — 300 голосов нардепов.
«Рада изменила Конституцию, отменив депутатскую неприкосновенность. 373 „за“, изменения вступят в силу с 1 января 2020 года Остается вопрос в процедуре принятия, возможно обращение в КСУ по этому поводу. Инициировать обращение может ОПЗЖ — единственная фракция, не поддержавшая отмену», — пишет в своем Telegram-канале блогер.
Кстати, сразу же после голосования в ОПЗЖ заявили, что будут опротестовывать принятый в целом документ и подавать свой проект закона.
По словам Романа Шрайка, народные депутаты проголосовали и направили в КСУ семь президентских проектов об изменении Основного закона
Он прогнозирует принятие:
1) Законопроекта о том, что народ сам может подавать законопроекты в Раду — 338 «за».
Поддержали: «СН», «ОПЗЖ», «Батькивщина», «За майбутнє».
2) Отмену адвокатской монополии — 337 «за».
Поддержали: «СН», «ЕС», «Батькивщина», «За майбутнє».
На грани:
3) Возможность ВР назначать уполномоченных в разных сферах — 298 «за».
Поддержали: «СН», половина «ОПЗЖ», «Батькивщина».
Заметный недобор:
4) Право президента назначать глав НАБУ и ДБР, создавать регуляторные органы — 282 «за».
Поддержали: «СН», «Батькивщина».
5) Лишение мандата за кнопкодавство и прогулы — 279 «за».
Поддержали: «СН», по половине фракций «ОПЗЖ» и «Батькивщины».
6) Право ВР создавать консультативные, вспомогательные органы — 264 «за».
Поддержали: «СН», половина «Батькивщины».
7) Сокращение депутатов до 300, закрепление пропорциональной системы выборов — 258 «за».
Поддержали: «СН», половина «Батькивщины».
Анализируя ход голосования народных депутатов Украины, Роман Шрайк делает вывод, что к парламентскому монобольшинству, которое составляют представители «Слуги народа» лояльна фракция «Батькивщина» Юлии Тимошенко, а стопроцентно оппозиционен «Голос» Святослава Вакарчука.
«СН» — 7 из 7 (ну, тут все понятно), «Батькивщина» — 5.5 из 7, «ОПЗЖ — 2 из 7, „За майбутнє“ — 2 из 7, „ЕС“ — 1 из 7, „Голос“ — 0 из 7. Итого: „Батькивщина“ крайне лояльна, „Голос“ просто таки нетерпим, остальные — оппозиционны», — делает вывод блогер на основе голосования за «конституционные» проекты законов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Сергей Рахманин из фракции «Голоса» раскритиковал законопроекты «слуг народа», предусматривающие внесение изменений в Конституцию, и указал Зеленскому, что тот замахнулся на серьезное расширение президентских полномочий.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».