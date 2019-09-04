Украина

Тимошенко — "за", Вакарчук — жестко "против": в сети указали на то, кто в Раде дружит с Зеленским

Помимо проекта закона о внесении изменений в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности, народные депутаты Украины рассматривали еще ряд документов, изменяющих Основной закон.

Известный блогер Роман Шрайк, проанализировав рабочий день Верховной Рады 3 сентября, предположил, какие законопроекты имеют шанс стать законами, а за какие на данный момент нет необходимого для изменения статей Основного закона конституционного большинства — 300 голосов нардепов.

«Рада изменила Конституцию, отменив депутатскую неприкосновенность. 373 „за“, изменения вступят в силу с 1 января 2020 года Остается вопрос в процедуре принятия, возможно обращение в КСУ по этому поводу. Инициировать обращение может ОПЗЖ — единственная фракция, не поддержавшая отмену», — пишет в своем Telegram-канале блогер.

Кстати, сразу же после голосования в ОПЗЖ заявили, что будут опротестовывать принятый в целом документ и подавать свой проект закона.

По словам Романа Шрайка, народные депутаты проголосовали и направили в КСУ семь президентских проектов об изменении Основного закона

Он прогнозирует принятие:

1) Законопроекта о том, что народ сам может подавать законопроекты в Раду — 338 «за».

Поддержали: «СН», «ОПЗЖ», «Батькивщина», «За майбутнє».

2) Отмену адвокатской монополии — 337 «за».

Поддержали: «СН», «ЕС», «Батькивщина», «За майбутнє».

На грани:

3) Возможность ВР назначать уполномоченных в разных сферах — 298 «за».

Поддержали: «СН», половина «ОПЗЖ», «Батькивщина».

Заметный недобор:

4) Право президента назначать глав НАБУ и ДБР, создавать регуляторные органы — 282 «за».

Поддержали: «СН», «Батькивщина».

5) Лишение мандата за кнопкодавство и прогулы — 279 «за».

Поддержали: «СН», по половине фракций «ОПЗЖ» и «Батькивщины».

6) Право ВР создавать консультативные, вспомогательные органы — 264 «за».

Поддержали: «СН», половина «Батькивщины».

7) Сокращение депутатов до 300, закрепление пропорциональной системы выборов — 258 «за».

Поддержали: «СН», половина «Батькивщины».

Анализируя ход голосования народных депутатов Украины, Роман Шрайк делает вывод, что к парламентскому монобольшинству, которое составляют представители «Слуги народа» лояльна фракция «Батькивщина» Юлии Тимошенко, а стопроцентно оппозиционен «Голос» Святослава Вакарчука.

«СН» — 7 из 7 (ну, тут все понятно), «Батькивщина» — 5.5 из 7, «ОПЗЖ — 2 из 7, „За майбутнє“ — 2 из 7, „ЕС“ — 1 из 7, „Голос“ — 0 из 7. Итого: „Батькивщина“ крайне лояльна, „Голос“ просто таки нетерпим, остальные — оппозиционны», — делает вывод блогер на основе голосования за «конституционные» проекты законов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Сергей Рахманин из фракции «Голоса» раскритиковал законопроекты «слуг народа», предусматривающие внесение изменений в Конституцию, и указал Зеленскому, что тот замахнулся на серьезное расширение президентских полномочий.

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