В Киеве маршрутчик вез пассажиров по встречной полосе: видео вызвало гнев сети

Общество и люди

В сеть выложили видео, на котором показано, как водитель столичной маршрутки едет по встречной полосе на улице Семьи Сосниных. Ранее на таком же нарушении правил дорожного движения поймали перевозчика, ездящего между киевскими массивами Новобеличи и Борщаговка.

Автор видео, снятого на Семьи Сосниных, разместил его на страничке «Автомобильный Киев» — ролик можно посмотреть ЗДЕСЬ.

«Хочешь изменить ситуацию в стране в лучшую сторону? Начни с себя! Сделайте репост, пусть нарушителей знают», — пишет киевлянин Константин Петренко, утверждающий, что водитель общественного транспорта нарушает правила дорожного движения каждый день. «Звонили и в милицию с десяток раз — реакции нет. Звонили руководству — ничего не изменилось», — сетует автомобилист.

Под этим постом в социальных сетях развернулась дискуссия. Так, один пользователь заметил, что в том районе всегда пробки. Мол, водитель вынужден нарушать правила дорожного движения. И получил ответ киевлян, имеющих другую точку зрения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Виннице попало на видео опасная езда водителя переполненной маршрутки, который на высокой скорости проехал через опасный перекресток по встречной полосе движения. Тогда водитель чудом избежал ДТП — на перекрестке как раз разворачивался трактор с прицепом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter