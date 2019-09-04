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В новом Кабмине рассказали, как планируют запускать рынок земли в Украине
После заявлений команды Зеленского о планах по отмене моратория на продажу земли еще до конца текущего года, новый министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сообщил о существовании 35 вариантов запуска рынка земли.
Так, в эфире передачи «Сніданок з 1+1» Милованов заявил, что рынок может заработать в Украине уже летом 2020 года. Земельная реформа, как утверждает министр, создаст одинаковые правила игры как для крупных агрокомпаний, так и для фермеров. Последние, по словам Тимофея Милованова, «получат возможности, чтобы конкурировать на рынке»: купить землю и создать фермерское хозяйство. «Это делается за счет определенных институтов, которые будут предоставлять финансирование, и выравнивать правила игры для фермеров и крупных агрохолдингов, организаций», — добавил министр.
В то же время Тимофей Милованов заявил, что отмена моратория на принятие соответствующего закона и непосредственный запуск рынка земли — не одно и то же. «Принять закон можно быстро, а запустить рынок земли нужно правильно, а это займет определенное время», — пояснил чиновник и добавил, что эксперты изучали соответствующий мировой опыт.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», предыдущий раз Верховная Рада Украины продлила мораторий на продажу сельскохозяйственных земель в конце декабря 2018 года. Согласно этому решению. мораторий действует до конца 2019 года.
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