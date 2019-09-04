25.08 / 25.33 27.44 / 27.85
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В новом Кабмине рассказали, как планируют запускать рынок земли в Украине

12:52 4 сентября 2019 83
Комбайн на поле
Инф. «ФАКТОВ»

После заявлений команды Зеленского о планах по отмене моратория на продажу земли еще до конца текущего года, новый министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сообщил о существовании 35 вариантов запуска рынка земли.

Так, в эфире передачи «Сніданок з 1+1» Милованов заявил, что рынок может заработать в Украине уже летом 2020 года. Земельная реформа, как утверждает министр, создаст одинаковые правила игры как для крупных агрокомпаний, так и для фермеров. Последние, по словам Тимофея Милованова, «получат возможности, чтобы конкурировать на рынке»: купить землю и создать фермерское хозяйство. «Это делается за счет определенных институтов, которые будут предоставлять финансирование, и выравнивать правила игры для фермеров и крупных агрохолдингов, организаций», — добавил министр.

В то же время Тимофей Милованов заявил, что отмена моратория на принятие соответствующего закона и непосредственный запуск рынка земли — не одно и то же. «Принять закон можно быстро, а запустить рынок земли нужно правильно, а это займет определенное время», — пояснил чиновник и добавил, что эксперты изучали соответствующий мировой опыт.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», предыдущий раз Верховная Рада Украины продлила мораторий на продажу сельскохозяйственных земель в конце декабря 2018 года. Согласно этому решению. мораторий действует до конца 2019 года.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер