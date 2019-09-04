25.08 / 25.33 27.45 / 27.85
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Умер знаменитый автор календаря Pirelli Питер Линдберг

13:41 4 сентября 2019 129
Линдберг
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

На 75-м году жизни умер знаменитый немецкий фэшн-фотограф Питер Линдберг — автор календаря Pirelli и обложек многих глянцевых изданий.

О смерти фотографа сообщается в его официальном Instagram-аккаунте.

«С огромной скорбью сообщаем вам, что Питер Линдберг умер 3 сентября 2019 года в возрасте 74 лет», — говорится в публикации на соцстранице.

Линдберг

Говорят, именно Линдберг создал феномен супермоделей 1990-х годов. Он снимал Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Синди Кроуфорд. Он также создал постеры для фильмов Поговори с ней" режиссера Педро Альмодовара и «Голод».

Среди его клиентов были Harper's Bazaar, Vogue, Vanity Fair, Rolling Stone и Esquire.

Линдберг

У фотографа остались жена Петра, четверо сыновей и семь внуков.

Причина смерти пока не раскрывается.

Линдберг

Ранее сообщалось, что в России умерла известная актриса и героиня легендарной песни Высоцкого Зинаида Славина.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер