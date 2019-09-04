Умер знаменитый автор календаря Pirelli Питер Линдберг

Мир

На 75-м году жизни умер знаменитый немецкий фэшн-фотограф Питер Линдберг — автор календаря Pirelli и обложек многих глянцевых изданий.

О смерти фотографа сообщается в его официальном Instagram-аккаунте.

«С огромной скорбью сообщаем вам, что Питер Линдберг умер 3 сентября 2019 года в возрасте 74 лет», — говорится в публикации на соцстранице.

Говорят, именно Линдберг создал феномен супермоделей 1990-х годов. Он снимал Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Синди Кроуфорд. Он также создал постеры для фильмов Поговори с ней" режиссера Педро Альмодовара и «Голод».

Среди его клиентов были Harper's Bazaar, Vogue, Vanity Fair, Rolling Stone и Esquire.

У фотографа остались жена Петра, четверо сыновей и семь внуков.

Причина смерти пока не раскрывается.

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