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Умер знаменитый автор календаря Pirelli Питер Линдберг
На 75-м году жизни умер знаменитый немецкий фэшн-фотограф Питер Линдберг — автор календаря Pirelli и обложек многих глянцевых изданий.
О смерти фотографа сообщается в его официальном Instagram-аккаунте.
«С огромной скорбью сообщаем вам, что Питер Линдберг умер 3 сентября 2019 года в возрасте 74 лет», — говорится в публикации на соцстранице.
Говорят, именно Линдберг создал феномен супермоделей 1990-х годов. Он снимал Наоми Кэмпбелл, Кейт Мосс, Синди Кроуфорд. Он также создал постеры для фильмов Поговори с ней" режиссера Педро Альмодовара и «Голод».
Среди его клиентов были Harper's Bazaar, Vogue, Vanity Fair, Rolling Stone и Esquire.
У фотографа остались жена Петра, четверо сыновей и семь внуков.
Причина смерти пока не раскрывается.
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