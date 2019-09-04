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Боевики обстреляли мирные кварталы на Донбассе: в сеть выложили видео "перемирия"
В сеть выложили видео обстрела боевиками мирных населенных пунктов на Донбассе, во время одного из которых была ранена пенсионерка. Ранее под Мариуполем под обстрел попали наблюдатели СММ ОБСЕ.
Как сообщают в штабе ОС, в результате обстрела была ранена 79-летняя пенсионерка. «29 августа под вражеский обстрел попал двор жилого дома в поселке Новолуганское. Прибыв на место, наблюдательная группа украинской стороны Совместного центра контроля и координации зафиксировала, что пуля калибра 7,62 мм, попав в здание летней кухни, срикошетила и упала во дворе. Вторая пуля калибра 7,62 мм пробила дверь, срикошетила от пола и стены и упала на пол. Пулей калибром 7,62 мм была ранена 79-летняя женщина. Пострадавшую доставили в Светлодарскую городскую больницу с диагнозом: «…открытый огнестрельный перелом верхней трети костей левой голени», — говорится в сообщении.
А 31 августа российско-оккупационные войска обстреляли из артиллерийских систем 122 мм населенный пункт Водяное. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 8 июля оккупанты обстреливали Водяное из артиллерийских систем калибра 122 мм. Снаряд разрушил дом, в котором, к счастью, в тот момент никого не было. На окраине населенного пункта было зафиксировано пять огромных воронок.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?