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На Донбассе обстреляли наблюдателей ОБСЕ
Под Мариуполем (Донецкая область) боевики в очередной раз препятствовали работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. 1 сентября под обстрел попали мониторы миссии.
В оперативном отчете миссии говорится, что рядом с патрулем СММ в районе села Пикузы Волновахского района прогремел взрыв от реактивной гранаты.
«1 сентября в 12:20 члены патруля миссии услышали и увидели взрыв (по оценке, разрыв снаряда) на дороге на расстоянии около 30 м на юго-запад. Вскоре после этого наблюдатели заметили, как на дорогу возле места взрыва упал хвостовик реактивной гранаты. Члены патруля миссии сразу сели в автомобили и оставили это место, отъехав примерно на 2,5 км восточнее Пикуз», — говорится в сообщении.
Кроме того, в период с 12:40 до 12:46 наблюдатели зафиксировали 10 взрывов неопределенного происхождения в юго-западном направлении. Впоследствии команда СММ вернулась к своей базе в Мариуполе.
Напомним, 1 сентября вооруженные формирования российских наемников 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями оружия — минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Уже с начала суток 2 сентября террористы дважды нарушили перемирие. В результате обстрелов был смертельно ранен украинский военнослужащий.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!