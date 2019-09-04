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Свободная птица: Винник порадовал поклонниц (фото)
Популярный украинский певец Олег Винник, который недавно рассказал, как мать в юности отговорила его от женитьбы, порадовал поклонниц новым фото «в небе».
Артист на снимке позирует на фоне стеклянной крыши, в которой отображаются облака. Создается впечатление, что и сам Винник «парит в небе».
«Птица, твоя свобода — небо!» — подписал он фото, цитируя свою же песню.
Поклонницы артиста в комментариях восторгаются его красотой, ассоциируют его с птицей и просят небо «сохранить птицу».
«Прекрасное фото, прекрасный Олег», — не устают повторять комментаторы.
Напомним, что недавно в сети обсуждали вероятную жену Олега Винника.
Сам артист о личной жизни говорить не хочет, но намекает, что ему есть что скрывать.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!