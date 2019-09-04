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Политика

Зеленский назначил заместителем Богдана сотника Майдана и советницу четырех министров

17:29 4 сентября 2019 119
Анна Коваленко
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса народного депутата от партии «Слуга народа» (№ 35 в списке), экс-советницу трех министров обороны Украины Анну Коваленко.

Указ от 4 сентября опубликован на официальном сайте главы государства.

Анна Коваленко была активисткой Майдана, командиром 39-й сотни Самообороны Майдана, а также советницей трех министров обороны и министра информационной политики. В парламент Коваленко по спискам президентской партии «Слуга народа» под № 35.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о назначении народного депутата от «Слуги народа» Ирины Верещук постоянным представителем Кабмина в парламенте.

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