Зеленский назначил заместителем Богдана сотника Майдана и советницу четырех министров

Политика

Президент Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса народного депутата от партии «Слуга народа» (№ 35 в списке), экс-советницу трех министров обороны Украины Анну Коваленко.

Указ от 4 сентября опубликован на официальном сайте главы государства.

Анна Коваленко была активисткой Майдана, командиром 39-й сотни Самообороны Майдана, а также советницей трех министров обороны и министра информационной политики. В парламент Коваленко по спискам президентской партии «Слуга народа» под № 35.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о назначении народного депутата от «Слуги народа» Ирины Верещук постоянным представителем Кабмина в парламенте.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter