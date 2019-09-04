- 18:04 Разлеглась, принцесса: Лобода показала постельное фото из частного самолета
- 17:59 Гончарук хочет превратить Кабмин в "проходной двор"
- 17:47 Рабинович снова попал в скандал из-за украинского языка
- 17:29 Зеленский назначил заместителем Богдана сотника Майдана и советницу четырех министров
- 17:18 Это незаконно: Кличко прокомментировал свое увольнение с поста главы КГГА
- 17:12 Секрет Полишинеля: можно ли свободно присваивать чужие марки?
- 17:11 Повел на прогулку сына: на Хортице ученый случайно обнаружил загадочное древнее святилище
- 17:05 Рецепты победителя «МастерШефа» и шведский стол: в школах Киева меняют систему питания
- 17:00 Свободная птица: Винник порадовал поклонниц
- 16:39 К температуре вернется совесть: синоптик рассказала, чего ждать от погоды 5 сентября
- 16:37 Легкие рецепты соленой карамели и гранолы: советы кондитера
- 16:25 Максим Виторган вступился за Ксению Собчак перед хейтерами
Зеленский назначил заместителем Богдана сотника Майдана и советницу четырех министров
Президент Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса народного депутата от партии «Слуга народа» (№ 35 в списке), экс-советницу трех министров обороны Украины Анну Коваленко.
Указ от 4 сентября опубликован на официальном сайте главы государства.
Анна Коваленко была активисткой Майдана, командиром 39-й сотни Самообороны Майдана, а также советницей трех министров обороны и министра информационной политики. В парламент Коваленко по спискам президентской партии «Слуга народа» под № 35.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о назначении народного депутата от «Слуги народа» Ирины Верещук постоянным представителем Кабмина в парламенте.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...