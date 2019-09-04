Представителем Кабмина в Верховной Раде назначили доцента-политолога

Политика

В среду, 4 сентября, на заседании правительства было принято решение о назначении народного депутата от «Слуги народа» Ирины Верещук постоянным представителем Кабмина в парламенте.

Верещук прошла в Раду по списку партии «Слуга народа» под номером 29. В 2010—2015 годах она была мэром города Рава-Русская, а с сентября 2017 года — доцент кафедры политологии Национального педагогического университета им. М.П. Драгоманова, преподавала в Институте экологии экономики и права. Она возглавляет ОО «Международный центр балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик. Центр политического диалога».

Напомним, Кабинет министров Алексея Гончарука решил, что будет проводить заседания в закрытом режиме без присутствия СМИ. Члены правительства будут общаться с прессой лишь после завершения заседания Кабмина во время брифингов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об амбициозных планах нового правительства.

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