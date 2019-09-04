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Шоу-бизнес

Разлеглась, принцесса: Лобода показала постельное фото из частного самолета (фото)

18:04 4 сентября 2019 118
Светлана Лобода
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Популярная певица Светлана Лобода, с нимбом на голове назвавшая себя преемницей Пугачевой, похвасталась роскошным образом жизни. Она опубликовала на своей странице в Instagram фото, на котором позирует в салоне частного самолета. Судя по снимку, путешествует звезда с шиком.

Лобода разлеглась на огромной кровати и сообщила, что прибыла в Клайпеду, где у нее запланирован концерт.

Роскошный салон впечатлил подписчиков Светланы.

«Это самолёт? Неужели такие бывают?», «Да так можно летать!», «Живёт же народ», «А, может, чуть скромнее надо!», «Суперзвезда купила себе личный самолёт», — пишут в комментариях.

Ранее Светлана Лобода показала фото с младшей дочерью Тильдой из салона самолета.

Многие звезды шоу-бизнеса предпочитают комфорт и роскошь. Также Настя Каменских хвасталась, что Потап подарил ей самолет, на котором они летали в медовый месяц.

Известно, что Алла Пугачева передвигается на поезде в личном вагоне.

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