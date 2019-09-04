«Мотор Сич»: разрешить нельзя национализировать

Украина

Вопрос ребром

В августе этого года запорожское предприятие АО «Мотор Сич» — крупнейший украинский производитель двигателей для авиации и промышленных газотурбинных установок — оказалось в эпицентре международной политики. По информации делового издания The Wall Street Journal, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон специально прилетел в Украину, чтобы убедить украинское руководство отказаться от идеи продажи 50 процентов акций предприятия китайскому холдингу.

Меж двух огней

Ранее директор по связям с общественностью «Мотор Сичи» Анатолий Малыш опроверг сообщение The Wall Street Journal о возможной продаже завода китайской компании, однако информацию о продаже 50 процентов акций подтвердил. И заявил, что теперь слово за Антимонопольным комитетом Украины (АМКУ), который еще в июне начал рассмотрение дела о концентрации компанией Skyrizon Aircraft Holdings Limited акций компании «Мотор Сич» (более 50 процентов) и для государства Украина в лице ГК «Укробронпром» (более 25 процентов).

По условиям сделки, если АМКУ даст добро, китайцы предоставят авиастроительной отрасли Украины грантовое финансирование на сумму сто миллионов долларов. И, чтобы получить разрешение на покупку, китайский инвестор подарит государству Украина в лице госконцерна «Укроборонпром» 25 процентов акций «Мотор Сич» согласно договору о сотрудничестве от 27.04.2018 и договору дарения от 19.06.2019.

Но главное препятствие для «сделки века» — позиция США. В интервью «Радио Свобода», опубликованном 27 августа этого года, Джон Болтон подчеркнул, что новая украинская власть должна убедиться в том, что продажа компании принесет ожидаемый результат для Украины.

«Я не хочу говорить о конкретных сделках, но действительно считаю, что правительство, которое действует в собственной суверенной сфере, имеет право защищать свою оборонную отрасль и желать благосостояния для украинского народа. Поэтому я думаю, что новая украинская власть президента Зеленского очевидно сейчас считает это своим высоким приоритетом. И он (президент. — Авт.) должен был бы убедиться, прежде чем операцию такого рода позволят осуществить, что от этого действительно выиграет украинский народ», — отметил Джон Болтон.

Что же мы знаем о предприятии, которое так интересует не только Украину, но еще как минимум США, Китай и Россию? Как произошло, что флагман авиастроения Украины может стать китайским? И как ситуация последних, очень непростых для предприятия, лет отражается на жизни многотысячного коллектива «Мотор Сичи»?

Как закалялся «Мотор»

Почему-то многие считают, что «Мотор Сич» — стратегическое государственное предприятие, однако уже 25 лет оно является частным. Объединение «Моторостроитель» (переименованное позже в «Мотор Сич») — одно из старейших в Запорожье. Его история началась еще в 1907 году — сначала завод выпускал сельскохозяйственные механизмы и инструменты, выполнял различные виды механической обработки, отливал изделия из чугуна и меди. А в октябре 1916 года был изготовлен первый шестицилиндровый мотор водяного охлаждения «ДЕКА М-100».

После развала СССР, 14 декабря 1991 года, «Моторостроитель» внесли в список приватизируемых объектов, но законодательного порядка изменения формы собственности объектов группы Г (крупнейшие объекты) в то время не существовало. Правительство во главе с Леонидом Кучмой предложило ПО «Моторостроитель» (генеральным директором объединения в то время был Вячеслав Богуслаев) при участии Фонда госимущества первым разработать экспериментальный план приватизации, который был утвержден в конце марта 1994 года и состоял в следующем: 33,5 процента акций предприятия могли выкупить сотрудники объединения, 7,5 процента — бывшие сотрудники, вышедшие на пенсию, а 15 процентов «шли» в свободную продажу. Это был контрольный пакет. Но оставались еще 44 процента: из них 17 процентов должны были быть проданы на конкурсной основе, а 27 процентов, в виде неделимого пакета, переданы АО «Мотор Сич» как стратегическому инвестору, обязанному в течение двух лет использовать дивиденды на разработку и изготовление двух новых образцов авиационных двигателей. В случае невыполнения «27-процентный пакет» должен был быть возвращен государству.

10 июля 1994 года Леонид Кучма стал президентом, и через пять дней 27 процентов акций получили 25 тысяч сотрудников предприятия…

Со временем в руках Богуслаева оказалось более 80 процентов акций, и он стал основным владельцем предприятия, которое в Запорожье называют просто «Мотором». На постсоветском пространстве завод стал одним из главных авиационных предприятий, поставляющих авиадвигатели и газотурбинные установки в более чем сто стран мира. Но главным рынком сбыта завода всегда была Россия, в том числе и российская «оборонка». С началом войны предприятие стало нести убытки (эксперты говорят о потере двух третей заказов). По итогам января — июля 2019 года чистый убыток составил 425,75 миллиона гривен, а выручка сократилась на 37,7 процента — до 1 миллиарда 966,38 миллиона гривен.

Пожалуй, последней каплей, добивающей предприятие, стала ситуация, когда в 2018 году украинская власть предпочла купить 55 французских вертолетов для силовиков вместо того, чтобы разместить этот же заказ на заводе «Мотор Сич», где до этого был презентован новый гражданский вертолет «Надiя», по сути, первый вертолет украинского производства. Не исключено, что именно после этой сделки руководители «Мотор Сичи» решили форсировать сотрудничество с китайской стороной, видя в этом вариант спасения предприятия.

Ничего личного, просто «коммерция»

Еще в 2015 году Вячеслав Богуслаев заключил с китайским холдингом Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd меморандум о сотрудничестве с целью создания завода по производству авиационных двигателей в городе Чунцин.

В начале 2017 года Вячеслав Богуслаев рассказывал СМИ, что продал свои десять процентов акций предприятия китайским партнерам, которые «завели сюда 100 миллионов долларов инвестиций и в следующем году планируют вложить еще 100 миллионов долларов». А в интервью российскому изданию РБК подтвердил продажу более 50 процентов акций китайским инвесторам, назвав это «коммерцией».

Сделкой заинтересовалась СБУ, возбудив уголовное дело по статье 113 УК Украины (диверсия). По версии спецслужбы, иностранный инвестор в результате сделки с «Мотор Сич» получил контрольный пакет акций стратегического предприятия. Что за это время так и не было доказано, но 1 марта 2018 года было проведено специальное заседание СНБОУ, посвященное защите национальных интересов государства в авиадвигателестроительной отрасли, и впоследствии, 27 апреля 2018 года, был подписан договор о сотрудничестве между государством Украина в лице ГК «Укроборонпром» и китайской «Скайризон» и «Синвьей групп».

В апреле же 2018 года в компании «Мотор Сич» прошли обыски с участием спецназа, а Шевченковский райсуд Киева запретил любые действия с арестованными активами, которые могут привести к смене их владельца, до окончания досудебного расследования, наложив арест на 56 процентов акций завода. Об этом говорится в постановлении суда, опубликованном в Едином реестре досудебных решений. Но по инсайдерской информации обыски касались не китайских инвесторов и не транзакций с акциями, которые прошли в нескольких офшорах в 2016—2017 годах, а касались вопроса растраты льготного кредита (0,3 процента на 10 лет) в сумме 100 миллионов долларов, полученных от китайцев.

Что косвенно подтверждается подписанным договором о сотрудничестве практически в то же время.

Согласно первоначальным аналитическим выводам концерна «Укроборонпром», в результате такой «коммерции» (продажа более 50 процентов акций завода китайскому холдингу) Украина может потерять государственные авиатехнологии, так как «Мотор Сич» имеет договор с государственным конструкторским бюро «Ивченко-Прогресс», входящим в состав концерна. Это уникальное предприятие в мире, специализирующееся на проектировании, изготовлении, сертификации и постановке на серийное производство газотурбинных авиационных и других двигателей.

Еще с 2005 года между «Мотор Сич» и «Ивченко-Прогресс» действует соглашение, согласно которому фирма Богуслаева безвозмездно на 60 лет получила конструкторскую и эксплуатационную документацию на целую плеяду двигателей для самолетов и вертолетов.

«Если „Мотор Сич“ перенесет производство в Китай, а с ним и технологии, находящиеся в общей собственности с „Ивченко“, то Украине больше не будет с чем выходить на международный рынок вертолетов», — пишут журналисты «Украинской правды» в статье «Дракон затаился. Почему продажа „Мотор Сичи“ подрывает национальную безопасность Украины».

Отмечается, что китайцы стремятся наладить собственное современное производство боевых вертолетов, в том числе за счет украинских двигателей. Эта ситуация выгодна и Российской Федерации, которая также ведет совместные проекты с Китаем в области ОПК.

Именно поэтому США, которые ведут ожесточенную торговую войну с Китаем, решили помешать совершению данной сделки. Аргументов у американцев, по сути, немного: либо перебить сделку «рублем», либо каким-то образом надавить на украинскую сторону, чтобы предостеречь ее от продажи акций. Хотя в расчет почему-то не берется наличие собственной мощной государственной программы в этой сфере в РФ и работающий завод в Питере, и уж тем более государственной программы в КНР и прямого конкурента ГП «КБ Прогресс им. Ивченко» вместе с ПАО «Мотор Сич» — китайского монстра, государственной объединенной авиадвигателестроительной корпорации AECC, в которой изо дня в день практически круглосуточно, почти без ограничений ресурсов (с бюджетом в три миллиарда долларов в год) на лучшем оборудовании трудится во благо КНР около 80 тысяч человек. Будет 50 процентов акций «Мотор Сич» у частного китайского инвестора или нет — этот факт в своих амбициях Китай не остановит.

На заводе «тучи ходят хмуро»

Пока идут разборки в верхах, на самом «Моторе» царит гнетущая атмосфера. О том, что предприятие ждут очень непростые времена, в Запорожье заговорили сразу после внеочередных выборов в Верховную Раду. Как известно, их в своем родном районе (где расположено предприятие) проиграл президент АО «Мотор Сич», народный депутат Вячеслав Богуслаев, который был нардепом четырех созывов. Злые языки говорят, что сотрудникам «Мотора» было дословно сказано: «Не я проиграл — а вы проиграли».

Еще в марте на предприятии начались сокращения. О повышении зарплаты никто даже не говорит — она всегда была для рядовых сотрудников небольшой.

«Катастрофически низкая заработная плата, одна из самых низких в городе, 4000—6000 тысяч гривен, — рассказал автору Сергей, работающий простым инженером цеха. — Работники завода, который производит двигатели для самолетов и вертолетов, зарабатывают на уровне кассира в супермаркете. Уборщики на других заводах получают больше, чем инженеры и мастера здесь. Чтобы заработать, нужно работать по полторы смены и по выходным, короче говоря, жить там. Огромный разрыв между зарплатами, возможностями карьерного роста и условиями труда между „обычными“ и „блатными“. Молодые отрабатывают три года, получают опыт и уходят на другие предприятия».

Да, сотрудники переживают, что грядут массовые сокращения — до 50 процентов штата, но говорить с прессой об этом боятся, чтобы первыми не вылететь с работы. Известно, что уже составлены списки, кого и в какую очередь будут увольнять. А ведь на «Моторе» люди работают семьями!

На условиях анонимности со мной согласилась поговорить Марина, которая проработала на «Мотор Сичи» более десяти лет:

— По специальности я конструктор двигателей, окончила местный университет, «машинку». Зарплата небольшая, но работа устраивала — официальное оформление, больничные, медстраховка, социалка. К примеру, моя дочь этим летом отдыхала 18 дней в нашем детском лагере, путевка обошлась до двух тысяч гривен. В августе меня предупредили об увольнении, несмотря на то, что я имею двоих несовершеннолетних детей. Слышала, сокращать будут целые цеха, а списки уволенных просто вывешивать на доску объявлений. Защиты нет никакой. Я просто в отчаянии. Куда я пойду? Кассиром или на рынок? В Польшу на работу уехать не смогу, детей не с кем оставить…

Опасения Марины небеспочвенны. Согласно данным Запорожского областного центра занятости, сейчас в области на одну вакансию претендуют четверо безработных, почти 47 процентов из них — с высшим образованием.

А с 1 сентября на предприятии еще и сократили рабочую неделю: кроме субботы и воскресенья, выходным днем теперь будет и пятница. В приказе говорится, что предприятие перешло на четырехдневку из-за отсутствия контрактов и нехватки комплектующих. Кроме того, будет прекращен выпуск отдельных видов продукции, а это тоже рабочие места.

Также отменен автобус, который подвозил сотрудников на работу. А ведь транспортные расходы могут забрать часть и без того невысоких зарплат сотрудников.

Все опрошенные сотрудники «Мотора» недоумевают, почему на предприятии так мало госзаказов? В стране война, а по данным «Вестника государственных закупок», с начала АТО «Мотор Сич» получило заказов от Минобороны и военных частей всего на пять миллионов гривен!

— Зачем нам китайцы? Мы могли бы ремонтировать и обслуживать авиадвигатели, собирать вертолеты, — говорит инженер Сергей. — У сотрудников были бы работа и зарплата. Не получится ли так, что новые хозяева обанкротят «Мотор», получив в свои руки всю документацию? Ведь двигатели можно выпускать и в Китае, обеспечив работой своих граждан.

А самые смелые «моторовцы» высказывают мнение о том, что «Мотор Сич» надо реприватизировать, вернув государству, а Богуслаеву компенсировать расходы, демонстрируя полное незнание того, что он уже не является собственником предприятия и владеет лишь небольшим пакетом акций, как и того, что в случае позитивного решения Антимонопольного комитета государство как раз и возвратит себе 25 процентов акций, что позволит ему влиять на китайского инвестора. Людям также никто не сообщил, что в контракте с китайским инвестором прописаны обязательства последнего поддерживать численность занятых, уровень зарплат и обеспечивать заказ, который приносит прибыль.

Вера в государственный заказ и внутренний рынок — большая иллюзия, которой подвержены заводчане. Завод могут спасти только поставки двигателей и (или) украинских самолетов на международные рынки. Между тем, по данным информационного проекта #FLY9999, посвященного украинской авиации, на содержание «Мотор Сичи» необходимо ежегодно не менее 12 миллиардов гривен. Государство просто не способно обеспечить финансирование заказов на такую сумму.

В любом случае, новой украинской власти придется решать вопрос с предприятием «Мотор Сич» уже в ближайшее время. И, конечно же, защитить интересы трудового коллектива и Украины — как лидера в производстве двигателей для авиации и промышленных газотурбинных установок.

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