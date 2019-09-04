Происшествия

В Польше по подозрению в организации теракта арестованы украинцы: что об этом известно

В среду, 4 сентября, полиция Польши задержала троих граждан Украины, которые угрожали устроить теракт во время торжеств по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Ранее стало известно, что в этом году Польша увеличила количество отказов украинцам во въезде.

Как сообщает местное издание Polsat News, двое мужчин и женщина опубликовали в интернете видео, в котором угрожали совершить теракт в Варшаве. Полиция задержала всех троих по месту жительства.

В их доме обнаружили и изъяли оружие, но не огнестрельное.

О каком именно теракте шла речь, полиция не сообщает.

Напомним, 80 лет назад, 1 сентября 1939 года, гитлеровская Германия развязала Вторую мировую войну, напав на Польшу. На встречу в годовщину этого печального события польское руководство приглашало президента США Дональда Трампа. Вместо него на мероприятиях присутствовал вице-президент Майк Пенс. А Трамп поздравил поляков с днем захвата Польши.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter