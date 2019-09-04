Общество и люди

В понедельник, 2 сентября, Алену Зайцеву, которую признали виновной в кровавом ДТП в Харькове в октябре 2017 года, в результате которого погибло шесть человек, этапировали к месту отбывания наказания. Зайцева будет находиться в Покровском исправительном центре № 79 (Днепропетровская область), в котором содержат женщин… совершивших нетяжкие преступления. Такая информация вызвала волну возмущения в социальных сетях.

«І відправили нашу вбивцю шести людей не на зону, а так, в гуртожиток полегшеного типу? Там всього 70 жінок сидить за легкі злочини! Там дозволено все — інтернет, телефон», — написал в социальных сетях некто Джек.

«В Покровском исправительном центре отбывают наказание женщины. Их здесь 70. И столько же часовых. Это колония с самыми легкими условиями содержания. Здесь сидят осужденные за мелкие преступления», — поясняет в комментариях пользователь соцсети Twitter Пан Гольдман.

Покровский исправительный центр № 79

«А что ей там исправят? Мозги или душу? Ааааа — брови с ресницами и линию губ наполнят жизнью, в местном салоне красоты», — иронизирует в том же Twitter некто Отец Солдата.

Правда, в социальных сетях можно почитать и такие комментарии, что в подобных исправительных центрах, как правило, и отбывают сроки виновники смертельных ДТП. «Ну, ДТП-шники все в таких колониях сидят. Их возят на работу без всяких конвоев, они свободно могут выйти и сходить в магазин, например. Не с криминальными урками их же садить, в конце-то концов. Так что ничего смертельного в этом нет, обычная практика», — написал в комментариях пользователь соцсети Village Green.

«ФАКТЫ» попытались разобраться: что же на самом деле ждет Алену Зайцеву в исправительном центре? В каких условиях она будет отбывать наказание? Информацию мы получили противоречивую. Некоторые заключенные, побывавшие в этом центре, называют место своей недавней отсидки чуть ли не адом. Другие очень даже довольны условиями содержания.

«Кувалдой, которая весит до 10 кг, разбивала глыбы на мелкие куски»

Нам удалось пообщаться с женщиной, которая на свободе уже полтора года. Такой же срок она в свое время получила за кражу в магазине. Моя собеседница попросила называть ее Татьяной. Женщина родом из Львовской области. Ей 42 года.

— До сих пор с ужасом вспоминаю этот исправительный центр, — рассказывает Татьяна. — Я-то думала, что раз там минимальный уровень безопасности, то и срок пройдет незаметно. Но была там в положении чуть ли не рабыни. В центре есть швейный цех. Девочки шьют всякое разное, например, шапки для наших воинов на Донбассе. Мне повезло меньше. Попала на карьер Никопольского завода ферросплавов. Работала там так называемым «кувалдером». Сейчас всё объясню.

В этом карьере работают постоянно по три десятка девочек. И хотя работа в местах лишения свободы только по желанию, здесь нашего желания никто не спрашивал. Более того, мы не только не получали зарплаты за свой тяжелый труд (в «швейке» (швейном цеху. — Авт.) тоже никому не платили), но мы еще и оставались должны администрации центра. Когда я уходила, 7 тысяч гривен обязана была вернуть.

— Что за долги?

— Говорят, что за еду, за то, что жили там, мылись, стирали. Этот же центр вроде как на самоокупаемости. Ну и за ущерб высчитывали, что кому по суду было.

Общая спальня в исправительном центре

— Что из себя представляет работа в карьере?

- У нас это называлось «горячка». Сверху едет поезд — «рейс». Выбрасывают из вагонов в карьер раскаленные отходы. Температура этих отходов — 1200 градусов. К ним долго подойти нельзя. Даже когда уже разрешают подойти, они еще очень горячие. Подошвы тапочек иногда плавились.

Моя задача заключалась в том, чтобы кувалдой, которая весит до 10 килограмм, разбивать успевшие застыть глыбы на как можно более мелкие куски. Потом другие девочки эти куски растаскивают по территории. Не всегда удается разбить на мелкие части глыбу породы, поэтому камни получаются иной раз очень тяжелыми.

У меня по ночам руки болели. Мазала любыми мазями, что попадались. А вдруг да поможет.

Кроме того, за любое нарушение порядка могли в «дизо» отправить на неделю. В смысле — в дисциплинарный изолятор. Одну из наших девочек так наказали — за то, что она в карьере выбирала только мелкие камни.

Это было пару лет назад. Не знаю, как там сейчас. Тогда телевидение приезжало. Из Генпрокуратуры были следователи. Но дело так ничем и не закончилось. Никого не уволили, все остались на своих местах.

«За хорошее поведение позволяют выходить в город за продуктами и отпускают на выходные домой»

В администрации исправительного центра «ФАКТАМ» рассказали совсем другую историю. Мол, те, кто жаловался на то, что не получает зарплату, — на самом деле не очень-то и хотели работать.

— У нас тут раньше был центр по лечению от алкоголизма, — рассказали «ФАКТАМ» в исправительном центре. — Сейчас здесь содержатся заключенные-женщины, которые отбывают наказание впервые и за не очень тяжкие, неумышленные преступления.

Центр рассчитан на содержание 460 заключенных. Сейчас здесь отбывают наказание 70 женщин. Как правило, сроки у всех небольшие. Наш центр не получает ни копейки из бюджета. Мы на полной самоокупаемости. Женщины, которые работают, могут жить в довольно неплохих условиях.

Само место отбывания наказания — это не барак и не казарма, как кто-то может подумать. Это здание, построенное в виде общежития. Женщины спят в комнатах, которые рассчитаны на 2 или 12 спальных мест. Больше комнат — на четыре кровати. У каждой заключенной есть своя табуретка. Тумбочка, правда, одна на двоих.

Есть и комнаты класса люкс — на одного человека. Там чуть больше восьми квадратных метров площади.

Комната-люкс

У нас довольно комфортная столовая. Есть и свой фитобар. Да-да, девочки пьют каждый вечер чаи с травами. Чтобы не болеть. В фитобаре также есть искусственный небольшой водопад. Для релаксации. Можно сидеть и смотреть на него, слушать, как журчит вода. Это успокаивает.

Фитобар

Два раза в неделю заключенных вывозят в городскую больницу на медобследование. Кроме того, у нас душевые кабины, в которых можно помыться, стиральные машины, которыми пользуются по расписанию. С заключенными работает психолог.

Есть можно в столовой. Но некоторые заключенные готовят сами на кухне. Там стоит микроволновка. В центр приезжает магазин. Кроме того, чтобы закупать продукты, некоторым заключенным за хорошее поведение позволяют выходить в город.

Столовая

Отбывающие наказание имеют возможность встречаться с родственниками. Специально для длительных свиданий — комфортные комнаты. Если кто приезжает с детьми — есть песочница.

Комната свиданий

— Правда ли, что заключенных, которые отбывают наказание в исправительном центре № 79, на выходные могут отпускать домой? — спрашиваю у пресс-секретаря Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Ольги Кузнецовой.

- Такая форма поощрения на самом деле существует. Но нужно, чтобы у заключенной не было никаких нарушений, было примерное поведение. Пишется заявление, которое рассматривает руководство исправительного центра, и после этого принимается решение, — говорит Ольга Кузнецова.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что другой виновник этого же кровавого ДТП в Харькове — Геннадий Дронов, также приговоренный к 10 годам лишения свободы, был этапирован в Крюковскую исправительную колонию № 29, что на Полтавщине.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter