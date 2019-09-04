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В Минкульте обеспокоились скандальным увольнением Ройтбурда и готовят проверку
Министерство культуры, молодежи и спорта Украины обеспокоено ситуацией вокруг увольнения директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда.
«Юристы министерства проанализируют соответствующее решение Одесского облсовета и тщательно выяснят, какие юридические основания для устранения известного художника с занимаемой им должности», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Отмечается, что после всестороннего изучения вопроса министерство будет действовать в пределах своей компетенции для урегулирования конфликтной ситуации, которая имеет значительный общественный резонанс.
Александр Ройтбурд родился в Одессе в 1961 году. В 1993 году выступил сооснователем ассоциации «Новое искусство» (Одесса). С 1993 года работал в ней арт-директором, с 1999-го по 2001 год — президентом. Был директором галереи Марата Гельмана в Киеве. Известен своими проукраинскими взглядами. Его работы экспонируются в музеях США, Словении, Украины, России.
Напомним, в среду, 4 сентября, Одесский областной совет на внеочередной сессии принял решение уволить с должности директора Одесского художественного музея известного художника Александра Ройтбурда.
В сети возмутились увольнением художника. В частности, шеф-редактор «Левого берега» Соня Кошкина написала в Facebook, что при Ройтбурде музей расцвел и превратился «в точку культурного притяжения не только Одессы, но и Украины».
По мнению экс-прокурора Юрия Луценко, Ройтбурд смог по-новому влюбить многих в Одессу.
«Даже отстранение Ройтбурда от должности со стодесятого раза стало отличием его европейского качества. Ну что же, классик был прав: «Христы являются как кометы — редко, а Иуды НЕ переводятся — как комары», — пишет Луценко.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Александр Ройтбурд поддержал идею команды Владимира Зеленского отдать нынешнее здание Администрации президента на Банковой под художественный музей.
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