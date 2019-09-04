Одесский облсовет уволил директора художественного музея Ройтбурда: в сети волна возмущения

Культура и искусство

В среду, 4 сентября, Одесский областной совет на внеочередной сессии принял решение уволить с должности директора Одесского художественного музея — известного художника Александра Ройтбурда.

В изначальной повестке дня сессии данного вопроса не было, его «с голоса» внес депутат Алексей Кобыльников. Он аргументировал тем, что 57-летний Ройтбурд якобы имеет отношение к тому, что некий гражданин России, которого он взял на работу, избил бывшего директора худмузея Виталия Абрамова. Кобыльникова поддержал депутат Александр Адзеленко, заявив, что Ройтбурда назначили с нарушением процедуры.

Против увольнения высказалась и. о. председателя Одесской областной госадминистрации Светлана Шаталова, заявив, что лоббисты данного вопроса беспокоятся исключительно о собственных интересах, а не о процветании музея. Она отметила, что при Ройтбурде пребывавший в запущенном состоянии музей начал возрождаться, увеличена его коллекция и т. д. При этом представители «Оппоблока» (сейчас — «Оппозиционная платформа — За життя») почти на каждой сессии инициируют вопрос увольнения Ройтбурда.

«Ваша настойчивость не имеет границ. Ваши договорянки противоречат здравому смыслу и логике», — заявила Шаталова.

Также против увольнения высказались депутаты Виталий Свичинский и Юрий Басюк («Европейская Солидарность»). В частности, Басюк спросил, многих ли директоров музеев знают депутаты и почему такое пристальное внимание именно к художественному музею. По его словам, благодаря Ройтбурду более 50 человек вошли в меценатский совет при музее, а взнос каждого мецената составляет 30 тысяч гривен.

Свичинский подчеркнул, что сегодня годовщина смерти великого поэта Василия Стуса, и именно сегодня депутаты облсовета голосуют за увольнение другого великого деятеля искусства — также патриота Украины.

Узнав об увольнении Ройтбурда, главный редактор «Левого берега» Соня Кошкина написала в Facebook, что при Александре музей расцвел: «За очень короткое время он превратил бывший захолустным, хоть и с очень богатой коллекцией, ОМХ в точку культурного притяжения не только Одессы, но и Украины. Без преувеличений. Приехать в город и не пойти в ОХМ стало уже просто моветоном».

Для справки Александр Ройтбурд родился в Одессе в 1961 году. В 1993 году выступил сооснователем ассоциации «Новое искусство» (Одесса). С 1993 года работал в ней арт-директором, с 1999-го по 2001 год — президентом. Был директором галереи Марата Гельмана в Киеве. Известен своими проукраинскими взглядами. Его работы экспонируются в музеях США, Словении, Украины, России.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что 14 марта 2018 года Одесский облсовет отказался утвердить в должности директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда несмотря на то, что он победил в соответствующем конкурсе. В частности, против назначения выступили представители фракции «Оппозиционный блок» Вадим Шкаровский и Виталий Саутенков. Последний, например, усомнился в деловой репутации художника и негативно отозвался о его творчестве, заявив, что тот якобы пишет свои картины своими экскрементами. Также Саутенков выразил претензии на предмет того, что Ройтбурд якобы негативно отзывался о людях (сторонниках антимайдана), погибших во время массовых беспорядков 2 мая 2014 года в одесском Доме профсоюзов (в этом году 2 мая Александр Ройтбурд рассказал людям с короткой памятью о том, что было бы, если бы тогда в Одессу все-таки пришла «русская весна»).

В тот же день (14 марта 2018 г.) председатель Одесской областной госадминистрации Максим Степанов назначил известного художника Ройтбурда директором указанного музея. С Ройтбурдом был подписан соответствующий контракт на пять лет.

Представители «Оппозиционного блока» неоднократно предпринимали попытки уволить Ройтбурда. В связи с этим в городе проходили акции протеста (в частности, в августе нынешнего года), во время которых проукраинские общественники выражали поддержку художнику.

«ФАКТЫ» также писали, что Александр Ройтбурд поддержал идею команды Владимира Зеленского перенести президентский офис в Украинский дом, а нынешнее здание Администрации президента на Банковой отдать под художественный музей.

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