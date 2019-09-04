Украина выразила протест Венгрии из-за высказывания высокопоставленного чиновника

Украина

В среду, 3 сентября, в МИД Украины был приглашен Временный поверенный в делах Венгрии в Украине господин Кристин Марфе. На встрече венгерскому дипломату был выражен решительный протест в связи с заявлением Государственного секретаря Канцелярии Премьер-министра Венгрии Тристана Азбея 30 августа, который использовал недопустимую риторику, в частности относительно «кризиса войны» в нашем государстве.

Об этом сообщили в официальном комментарии МИД на сайте ведомства.

«Было отмечено, что категорически неприемлема для Украины ситуация, когда высокие должностные лица соседнего государства называют продолжающуюся с 2014 года вооруженную российскую агрессию против Украины «гражданской войной», — говорится в тексте комментария.

В министерстве указали, что подобные выскаызвания не только не соответствуют действительности, но и противоречит официальной позиции стран-членов ЕС и НАТО, к которым относится также и Венгрия. Ведь санкции ЕС против РФ введены именно в связи с этой агрессией, и подобная подмена понятий никоим образом не способствует ее прекращению.

Также в ведомстве добавили, что украинская сторона рассчитывает на дальнейшую солидарность наших партнеров в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, а также обращает внимание на необходимость называть вещи своими именами — именно вооруженной российской агрессии против Украины".

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в комментарии нашему изданию политолог Тарас Березовец, возглавляющий направление нацбезопасности в Украинском институте будущего заявил, что наибольшая опасность для Украины исходит от Венгрии, где территориальные претензии к нашей стране выдвигаются на уровне правящей элиты.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter