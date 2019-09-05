Мир

"Тыжемать!": в США задержанная за наркотики женщина пыталась выдать себя за собственную дочурку

В округе Дэвис (США, штат Юта) полиция остановила Хизер Гарсию за то, что на её машине не было номерного знака. Об этом пишет People.

При этом правоохранителям поведение показалось в чем-то странным, и они решили осмотреть автомобиль.

Во время обыска офицеры обнаружили наркотические вещества.

В ответ на требование назвать себя женщина заявила, что её зовут Мерседес Гарсия, она родилась в 1998 году, а водительские права забыла дома.

Слова женщины удивили полицейских, так как на 21-летнюю молодую женщину она явно не тянула. Они проверили информацию по базе и убедились, что Мерседес — это не просто совершенно другой человек, но и родная дочка Хизер.

Мамашу вызвали в суд, где ей назначили залог, но она его не выплатила. Поэтому теперь женщина находится под арестом за хранение наркотиков, управление машиной без документов и, предоставление властям заведомо ложной информации.

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