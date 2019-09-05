Скандал с пенсиями: Укрпошта обвинила ПФУ в «сознательном обмане» украинцев

Украина

Сотрудники Пенсионного фонда «сознательно обманывают пенсионеров» — обещают повышение пенсий, если люди будут получать их в банке и не переходить в Укрпочту. Об этом сообщили в компании, передает ЭП.

«Укрпошта неоднократно сталкивалась с фактами манипуляций и распространения ложной информации об услугах компании со стороны Пенсионного фонда», — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что пенсионеров, которые нуждаются в помощи и имеют право получать пенсию дома, работники Пенсионного фонда «сознательно вводят в заблуждение.

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К примеру, в Сети опубликовали разговор работницы ПФУ с 72-летней пенсионеркой.

На нем представитель Пенсионного фонда говорит, что «средства, которые можно направить на выплату пенсий, мы будем тратить на выплату почте за доставку …». И спрашивает у пенсионерки, которая жалуется на возраст и больные ноги и хочет получать пенсию дома от почтальона: «Вы хотите получать пенсии на таком уровне, или чтобы в декабре у Вас пенсия поднялась?», — говорится в сообщении.

В связи с происходящим гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский даже написал в Facebook, что компания требует от Пенсионного фонда «прекращение этой порочной практики» и публичного заявления с извинениями.

«Расходы Пенсионного фонда на себя любимых (зарплаты и тп) увеличились с 2,4 млрд гривен в 2016 до 4.4 млрд в 2018 — то есть на 2 млрд грн за 2 года. В то же время — затраты на услуги Укрпочты увеличились с 1,1 млрд в 2016 до 1,4 млрд в 2018. С другой стороны, отчисления ЕСВ Укрпочтой увеличилось с 0.55 млрд в 2016 до 1.03 млрд в 2018. То есть мы за это время перечислили на пенсионеров больше, чем получили. Поэтому если есть желание поискать деньги для пенсионеров или на оплату услуг почты, я могу подсказать, где», — написал он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине участились случае, когда при достижении 60 лет граждане пытаются оформить себе пенсию по возрасту, и, при отсутствии необходимого страхового стажа просят зачислить в него время ухода за недееспособными родственниками (инвалидами І группы, ребенком с особыми потребностями и т. д. ). К сожалению, иногда это не представляется возможным, и люди получают минимальные выплаты.

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