- 06:55 В РФ пересчитали «воров в законе» и назвали количество долларовых миллиардеров среди них
- 06:50 Гороскоп на 5 сентября для всех знаков Зодиака
- 06:49 Меган Маркл и принц Гарри отклонили приглашение в гости к королеве под странным предлогом
- 06:39 Скандал с пенсиями: Укрпошта обвинила ПФУ в «сознательном обмане» украинцев
- 06:17 Борис Джонсон потерпел два сокрушительных поражения за один вечер
- 06:10 «Я вечная»: Пугачева остроумно пошутила о разнице в возрасте с Галкиным
- 05:25 Пенсия в Украине: стало известно, какие годы могут не зачислить в стаж
- 04:50 Вышла в халате за покупками: в Херсоне изнасиловали и зверски убили 36-летнюю мать двоих детей
- 04:25 Число жертв урагана-убийцы «Дориан» увеличилось вчетверо
- 03:51 Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон меняет фамилию: что произошло
- 03:24 "Тыжемать!": в США задержанная за наркотики женщина пыталась выдать себя за собственную дочурку
- 02:22 Массовое отравление на Волыни: после крестин госпитализированы 16 человек
Скандал с пенсиями: Укрпошта обвинила ПФУ в «сознательном обмане» украинцев
Сотрудники Пенсионного фонда «сознательно обманывают пенсионеров» — обещают повышение пенсий, если люди будут получать их в банке и не переходить в Укрпочту. Об этом сообщили в компании, передает ЭП.
«Укрпошта неоднократно сталкивалась с фактами манипуляций и распространения ложной информации об услугах компании со стороны Пенсионного фонда», — говорится в сообщении.
В компании подчеркнули, что пенсионеров, которые нуждаются в помощи и имеют право получать пенсию дома, работники Пенсионного фонда «сознательно вводят в заблуждение.
Читайте также_Если пенсия вдруг уменьшилась: Верховный Суд принял решение по резонансному делу
К примеру, в Сети опубликовали разговор работницы ПФУ с 72-летней пенсионеркой.
На нем представитель Пенсионного фонда говорит, что «средства, которые можно направить на выплату пенсий, мы будем тратить на выплату почте за доставку …». И спрашивает у пенсионерки, которая жалуется на возраст и больные ноги и хочет получать пенсию дома от почтальона: «Вы хотите получать пенсии на таком уровне, или чтобы в декабре у Вас пенсия поднялась?», — говорится в сообщении.
В связи с происходящим гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский даже написал в Facebook, что компания требует от Пенсионного фонда «прекращение этой порочной практики» и публичного заявления с извинениями.
«Расходы Пенсионного фонда на себя любимых (зарплаты и тп) увеличились с 2,4 млрд гривен в 2016 до 4.4 млрд в 2018 — то есть на 2 млрд грн за 2 года. В то же время — затраты на услуги Укрпочты увеличились с 1,1 млрд в 2016 до 1,4 млрд в 2018. С другой стороны, отчисления ЕСВ Укрпочтой увеличилось с 0.55 млрд в 2016 до 1.03 млрд в 2018. То есть мы за это время перечислили на пенсионеров больше, чем получили. Поэтому если есть желание поискать деньги для пенсионеров или на оплату услуг почты, я могу подсказать, где», — написал он.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине участились случае, когда при достижении 60 лет граждане пытаются оформить себе пенсию по возрасту, и, при отсутствии необходимого страхового стажа просят зачислить в него время ухода за недееспособными родственниками (инвалидами І группы, ребенком с особыми потребностями
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мы часто говорим: «Будет что в старости вспомнить!» А в старости... опа — склероз!