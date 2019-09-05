Украина

Пенсия в Украине: стало известно, какие годы могут не зачислить в стаж

В Украине участились случае, когда при достижении 60 лет граждане пытаются оформить себе пенсию по возрасту, и, при отсутствии необходимого страхового стажа просят зачислить в него время ухода за недееспособными родственниками (инвалидами І группы, ребенком с особыми потребностями и т. д. ). К сожалению, иногда это не представляется возможным, и люди получают минимальные выплаты.

Дело в том, что уход за такими людьми, независимо от их возраста, не может служить основанием для зачисления в стаж, если нет выводов медицинского заведения о потребности в постоянном присмотре, пишет «Юрлига».

К такому решению пришли судьи Кассационного административного суда ВС в постановлении от 31 июля 2019 года по делу № 348/2357/16-а.

В частности, истец обратился в управление ПФ с требованием назначить ему пенсию по возрасту (после достижения 60 лет) как участнику ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Поскольку в этот период он не имел необходимого страхового стажа — не менее 15 лет (в соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» в редакции, когда возникли спорные правоотношения), то просил зачислить в его страховой стаж период ухода за пенсионерами.

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Управление ПФ отказало истцу, мотивируя тем, что страховой стаж истца (9 лет 2 месяца 27 дней) является недостаточным для назначения пенсии по возрасту как участнику ликвидации последствий на ЧАЭС.

Кроме этого, истец не предоставил необходимых справок, дающих возможность определить его период работы в зоне отчуждения.

Период ухода за лицами пенсионного возраста также не был зачислен в общий стаж работы из-за отсутствия медицинского заключения о том, что такие лица требовали присмотра.

Суды первой и апелляционной инстанций иск удовлетворили.

Но ВС указал, что выводы этих судов в части зачисления спорных периодов в стаж работы истца основываются на неправильном применении норм материального права.

При этом Верховный Суд указал, что в стаж работы засчитываются периоды присмотра не за любым пенсионером, а лишь за требующим такого присмотра (пункт «ж» ст. 3 и пункт «є» ст. 56 Закона «О пенсионном обеспечении»). Потребность в таком присмотре должна быть подтверждена соответствующим выводом медицинского заведения.

Ведь именно состояние здоровья является тем критерием, по которому определенных лиц относят к категории, время ухода за которыми засчитывается в стаж работы. То есть, даже уход за лицом с инвалидностью І группы, за ребенком с особыми потребностями или за недееспособным пенсионером не будет зачислен в стаж работы, если не будет соответствующих выводом медицинского учреждения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ориентировочно в марте 2020-го Пенсионный фонд и другие ведомства соберут данные по инфляции и средней зарплате, после чего пенсии украинцев снова пересчитают. При этом «общего» повышения не будет: размер прибавки будет рассчитываться индивидуально, поэтому нужно уже сейчас позаботиться об увеличении будущих выплат.

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