25.08 / 25.33 27.46 / 27.86
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Хозяева приехали: видео с китайскими военными в России вызвало бурное обсуждение в сети

7:33 5 сентября 2019 130
встреча китайских военных
Инф. «ФАКТОВ»

В российском Оренбурге местные жители с хлебом-солью встречали китайских военных, прибывших с военной техникой на учения в РФ. Видео в Twitter опубликовал пользователь с ником «Независимый взгляд».

«Первые эшелоны с военнослужащими и техникой китайской армии прибыли в Оренбургскую область», — написал он.

Пользователи сети в своих комментариях напоминают, что перед Второй мировой войной в СССР также радостно встречали солдат вермахта. Кто-то предположил, что китайцы осваиваются и скоро Россия останется без Сибири. Советуют россиянам учить китайский и помнить уроки истории.

«Скоро они придут к шароварным за долгом в 3 миллиарда за пшеницу. Тренируются».
«Интересно, когда объявят КНР — Китайскую Народную Республику».
«Осваиваются. Ведь границ у России нет».
«Учите китайский пока не поздно! Это ваше будущее».
«Ходить по граблям, это традиция».
«Перед ВОВ, СССР и Германия тоже проводили совместные учения. Будущий противник изучал местность. И поставки не прекращались до начала войны. Как говорят историки, гитлеровские танки перешли границу СССР, будучи заправленными советским бензином».
«До Волги отойдет Китаю. За Волгой — Украине. Московия восстанавливает свое историческое название. Роssия — это спорная территория между Китаем и Украиной».

Напомним, Китай представляет большую угрозу территориальной целостности Российской Федерации. Это государство нацелено на захват существенный части территории РФ, ожидая только удобного момента. По мнению украинского писателя, ученого и дипломата Юрия Щербака, Россия сейчас имеет предпосылки к распаду. В последнее время намечается грандиозный геополитический конфликт между США, Китаем и Россией. РФ разыгрывает роль стратегического союзника Китая.

В частности, после выхода из договора о ракетах средней и меньшей дальности и испытаниями в США крылатой ракеты наземного базирования с дальностью полета более 500 км, Россия и Китай инициировали заседание Собеза ООН.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер