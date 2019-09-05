Мир

Хозяева приехали: видео с китайскими военными в России вызвало бурное обсуждение в сети

В российском Оренбурге местные жители с хлебом-солью встречали китайских военных, прибывших с военной техникой на учения в РФ. Видео в Twitter опубликовал пользователь с ником «Независимый взгляд».

«Первые эшелоны с военнослужащими и техникой китайской армии прибыли в Оренбургскую область», — написал он.

04 сентября 2019



Первые эшелоны с военнослужащими и техникой китайской армии прибыли в Оренбургскую область pic.twitter.com/KEtJ8Pk13r — Независимый взгляд (@zgldz) September 4, 2019

Пользователи сети в своих комментариях напоминают, что перед Второй мировой войной в СССР также радостно встречали солдат вермахта. Кто-то предположил, что китайцы осваиваются и скоро Россия останется без Сибири. Советуют россиянам учить китайский и помнить уроки истории.

«Скоро они придут к шароварным за долгом в 3 миллиарда за пшеницу. Тренируются».

«Интересно, когда объявят КНР — Китайскую Народную Республику».

«Осваиваются. Ведь границ у России нет».

«Учите китайский пока не поздно! Это ваше будущее».

«Ходить по граблям, это традиция».

«Перед ВОВ, СССР и Германия тоже проводили совместные учения. Будущий противник изучал местность. И поставки не прекращались до начала войны. Как говорят историки, гитлеровские танки перешли границу СССР, будучи заправленными советским бензином».

«До Волги отойдет Китаю. За Волгой — Украине. Московия восстанавливает свое историческое название. Роssия — это спорная территория между Китаем и Украиной».

Напомним, Китай представляет большую угрозу территориальной целостности Российской Федерации. Это государство нацелено на захват существенный части территории РФ, ожидая только удобного момента. По мнению украинского писателя, ученого и дипломата Юрия Щербака, Россия сейчас имеет предпосылки к распаду. В последнее время намечается грандиозный геополитический конфликт между США, Китаем и Россией. РФ разыгрывает роль стратегического союзника Китая.

В частности, после выхода из договора о ракетах средней и меньшей дальности и испытаниями в США крылатой ракеты наземного базирования с дальностью полета более 500 км, Россия и Китай инициировали заседание Собеза ООН.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter