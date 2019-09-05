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Украина

Совсем рехнулись: в Донецке запретили героизацию "бандеровцев"

8:58 5 сентября 2019 528
«парламент ДНР»
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

4 сентября «народный совет ДНР» единогласно принял в первом чтении законопроект «О запрете реабилитации и героизации фашистских коллаборационистов времен Великой Отечественной войны». В недореспублике по-прежнему до дрожи в коленках боятся мифических «бандеровцев», которых никто в глаза не видел.

Толчком к принятию «закона» послужило то, что «переписывание истории в постсоветских странах на сегодняшний день набрало обороты». Особенно, мол, это касается Украины, где «возросли ценности национализма». «Мы не могли остаться в стороне, чтобы это не повторилось у нас», — заявил сепаратистским СМИ руководитель фракции «Донецкая республика» Валерий Скороходов.

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Он также уточнил, что за первое нарушение такого запрета грозит административная ответственность, за повторные действия предусмотрено уголовное наказание.

«Наверняка теперь кроме надписей „Слава Украине!“ в разных местах у нас появятся еще и портреты Бандеры», — иронически прокомментировал «ФАКТАМ» нововведение дончанин-патриот, заверяющий, что недовольных «властями» на оккупированных территориях становится все больше и больше.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Пушилин издал иезуитский «указ» о присвоении звания «города воинской славы» Иловайску, возле которого кадровые российские военные и боевики 29 августа 2014 года расстреляли в упор из всех видов вооружения колонну защитников Украины, выходившую из окружения.

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