Украина

В четверг, 5 сентября, столичный Оболонский райсуд рассмотрит дело в отношении народного депутата Украины Виктора Медведчука из «Оппозиционной платформы — За життя». Ранее в Офисе президента предупреждали международных партнеров Украины, что Владимир Зеленский не уполномочивал кума Путина представлять позицию нашей страны на международных площадках.

О судебном заседании в Киеве сообщил народный депутат Украины восьмого созыва Сергей Лещенко. «Предмет иска — нарушение порядка предоставления или получения взносов», — пишет он на своей страничке в социальных сетях.

Ранее Зеленский уже заявлял, что «есть большие вопросы» относительно источников финансирования этой оппозиционной партии, и обещал, что «эта громкая история» плохо закончится для политсилы. Позже в «Честно», проанализировав финансовую отчетность ОПЗЖ, выяснили, что значительные суммы поступали на текущий, а не на избирательный счет партии, что позволяло не публиковать имен доноров. Их имена стали известны после того, как была опубликована отчетность партии за второй квартал. «По 1,6 миллиона дали Нестор Шуфрич, седьмой номер в партийном списке на парламентских выборах, десятый номер Тарас Козак и его брат Богдан Козак, 1,5 миллиона пожертвовал пятый номер в списке ОПЗЖ Сергей Левочкин, а его сестра Юлия Левочкина, которая в списке находилась под номером 21, передала партии еще 1,7 миллиона гривен. Григорий Суркис, 17-й номер в списке, дал 1,5 миллиона гривен, его племянница Марина Суркис перечислила еще 1,5 миллиона. В общем 14,5 тысячи гривен отдал Андрей Алешин, номер 55 в списке. 1,6 миллиона передал третий номер в списке ОПЗЖ Виктор Медведчук, однако 1,3 миллиона партия ему вернула», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Виктора Медведчука летом 2019 года исключили из Минского переговорного процесса.



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