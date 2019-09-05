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"Пахло не так уж плохо": известная актриса рассказала, как съела дохлую крысу (видео)
Известная британская актриса и модель Кара Делевинь, которая недавно подтвердила свой роман с актрисой Эшли Бенсон, рассказала, как однажды съела дохлую крысу.
Этими подробностями звезда фильма «Отряд самоубийц» поделилась в ходе передачи The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.
«Лакомиться» крысой Делевинь пришлось, когда ее пригласил участвовать в шоу «Выжить любой ценой» знаменитый путешественник и телеведущий Беар Гриллс.
Кара призналась, что Гриллс был ее кумиром, поэтому она готова была на все. «Я съела крысу», — заявила она. По словам Делевинь, хвост дохлой крысы заметила она и указала на это Гриллсу. Путешественник ответил: «Прекрасно, это наш обед».
Девушка отметила, что крыса «была не очень свежей», хотя мясо «пахло не так уж плохо».
Напомним, зимой этого года Делевинь снялась обнаженной для бренда Balmain.
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