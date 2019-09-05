Происшествия

Погибший водитель и 12 травмированных детей: появились новые фото ДТП с автобусом на Львовщине

В среду, 4 сентября, в результате ДТП на трассе Киев-Чоп были травмированы 14 человек, из них — 12 детей.

Как сообщили в полиции Львовской области, по предварительной информации, водитель автомобиля «Мерседес Вито», 31-летний иностранец, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом «Неоплан» и автомобилем «Фольксваген Джета».

Авария, случилась между селами Банюнин и Дидилов Каменка-Бугского района.

От полученных травм на месте ДТП погиб водитель «Мерседеса», гражданин Германии (по данным ГосЧС).

На момент аварии в автобусе находилось 49 детей и двое взрослых, проживающих в Черниговской области, а также двое водителей возрастом 53 и 66 лет, жители Чернигова.

В больницу с травмами были госпитализированы 12 детей 10−12 лет и оба водителя автобуса.

Напомним, 2 сентября в Кременце (Тернопольская область) в ДТП погиб легендарный кобзарь Василий Жданкин.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП под Черкассами, в котором травмы получили восемь пассажиров пригородного пассажирского автобуса, который слетел с трассы после столкновения с легковым автомобилем.

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