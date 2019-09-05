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Погибший водитель и 12 травмированных детей: появились новые фото ДТП с автобусом на Львовщине
В среду, 4 сентября, в результате ДТП на трассе Киев-Чоп были травмированы 14 человек, из них — 12 детей.
Как сообщили в полиции Львовской области, по предварительной информации, водитель автомобиля «Мерседес Вито», 31-летний иностранец, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом «Неоплан» и автомобилем «Фольксваген Джета».
Авария, случилась между селами Банюнин и Дидилов Каменка-Бугского района.
От полученных травм на месте ДТП погиб водитель «Мерседеса», гражданин Германии (по данным ГосЧС).
На момент аварии в автобусе находилось 49 детей и двое взрослых, проживающих в Черниговской области, а также двое водителей возрастом 53 и 66 лет, жители Чернигова.
В больницу с травмами были госпитализированы 12 детей 10−12 лет и оба водителя автобуса.
Напомним, 2 сентября в Кременце (Тернопольская область) в ДТП погиб легендарный кобзарь Василий Жданкин.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП под Черкассами, в котором травмы получили восемь пассажиров пригородного пассажирского автобуса, который слетел с трассы после столкновения с легковым автомобилем.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?