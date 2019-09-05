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Зеленский пообещал судьям "200 громких и свободных" коррупционных дел
Высший антикоррупционный суд, 38 судей которого были назначены по итогам конкурса в апреле 2019 года, начал свою работу, передает УНН.
На пресс-брифинге по случаю запуска ВАСУ, президент Украины Владимир Зеленский пообещал судьям, что вопросы с «границами подсудностью» будут решены на законодательном уровне. «Мы сделаем все, чтобы громкие, а мы знаем, что вы ожидаете более 200 громких дел о хищениях, о страшных действиях топ-чиновников, вы свободно расследовали», — заявил еленский.
А председатель ВАСУ Елена Танасевич анонсировала передачу в антикоррупционный суд более трех тысяч уголовных производств, 190 из которых касаются коррупции. По ее словам, речь идет о делах, досудебное расследование по которым заканчивало НАБУ под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Она также сообщила об избрании шести следственных судей, которые на стадии досудебного расследования будут осуществлять контроль за соблюдением прав и свобод человека. «Сформировано в первой инстанции семь коллегий, которые будут осуществлять судебное разбирательство уголовных производств по сути, в апелляционной палате будут функционировать четыре коллегии, которые будут осуществлять апелляционный пересмотр решений суда первой инстанции», — добавила Елена Танасевич.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Елену Танасевич избрали руководителем Высшего антикоррупционного суда в мае 2019 года. Это произошло во время третьего тура голосования — в первых двух ни один из кандидатов не набрал нужного количества голосов.
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