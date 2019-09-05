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Снес ворота и пробил забор завода: первые детали и фото серьезного ДТП в Киеве
В Подольском районе Киева произошло ДТП, в котором пострадало имущества завода Tetra Pak — автомобиль «Хюндай» снес ворота и пробил забор предприятия. Ранее в Киеве автомобиль врезался в ограждение, отделяющее трамвайные линии от проезжей части.
Как сообщают «Вартові.Еспресо», водитель не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в ворота завода, снес их. А дальше неуправляемый автомобиль пробил забор завода.
С травмами различной степени тяжести водителя и двух его пассажирок госпитализировали. Предполагается, что пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о масштабном ДТП во Львовской области, в котором погиб один человек, 14 были травмированы, среди которых 12 детей.
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