Происшествия

Снес ворота и пробил забор завода: первые детали и фото серьезного ДТП в Киеве

В Подольском районе Киева произошло ДТП, в котором пострадало имущества завода Tetra Pak — автомобиль «Хюндай» снес ворота и пробил забор предприятия. Ранее в Киеве автомобиль врезался в ограждение, отделяющее трамвайные линии от проезжей части.

Как сообщают «Вартові.Еспресо», водитель не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в ворота завода, снес их. А дальше неуправляемый автомобиль пробил забор завода.

С травмами различной степени тяжести водителя и двух его пассажирок госпитализировали. Предполагается, что пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о масштабном ДТП во Львовской области, в котором погиб один человек, 14 были травмированы, среди которых 12 детей.

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