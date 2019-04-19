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В Киеве произошло серьезное ДТП с переворотом: эксклюзивные фото с места аварии
В пятницу, 19 апреля, в Киеве на улице Борщаговской перевернулся автомобиль. Ранее сообщалось о серьезной аварии на столичном Жулянском мосту, в которую попали автомобили «Шкода», «БМВ» и автоцистерна «Мерседес».
Авария произошла между станциями скоростного трамвая «Политехническая» и «Полевая». Попавший в ДТП автомобиль двигался в направлении кольцевой дороги.
Не исключено, что водитель не справился с управлением и зацепил ограждение, отделяющее трамвайные линии от проезжей части.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», причиной аварии, которая случилась около шести часов утра четверга, 18 апреля, на 35-м километре трассы Одесса — Киев, мог стать сон за рулем водителя эвакуатора. Сообщалось, что авто, направлявшееся в сторону Киева, врезалось в припаркованную фуру. Происшествие случилось возле Василькова. Кабину эвакуатора сверху привалило двумя автомобилями, которые он перевозил.
Фото Ярослава ЖАРЕНОВА, «ФАКТЫ».
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