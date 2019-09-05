- 15:31 Эксперт назвал причину интереса Зеленского к работе агрохолдингов, — СМИ
- 15:31 Собчак приехала в Украину и сделала громкое заявление о возвращении Крыма
- 15:28 NewsOne хотят лишить лицензии: что произошло
- 15:02 Синоптик рассказала, где в выходные пойдут дожди и похолодает
- 14:57 Позиция НАБУ по делу «Роттердам+»: обвинение касается только расходов на транспортировку
- 14:49 Авария с Гонтаревой в Лондоне: в сеть попали фото и видео экс-главы НБУ в клинике
- 14:48 Бывший муж Билык улетел в Грузию с новой партнершей
- 14:41 Боевики устроили новую провокацию на Донбассе и понесли крупные потери
- 14:40 Хабиб — Порье: появилось видео дуэли взглядов
- 14:30 Вдохнуть-выдохнуть: группа "Бумбокс" презентовала новую песню
- 14:23 В Киеве жителям Подольского района советуют не пользоваться водой из крана (адреса)
- 14:21 Литва — Украина: онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2020
Авария с Гонтаревой в Лондоне: в сеть попали фото и видео экс-главы НБУ в клинике
Бывшая руководитель НБУ Валерия Гонтарева прислала журналистам видео и фото из клиники Лондона, где она проходит лечение после аварии.
Кадры опубликовал ресурс «НВ Бизнес».
Немного ранее Гонтарева дала комментарий этому изданию по поводу поджога машины ее невестки в центре Киева.
«Пока я нахожусь в госпитале в Лондоне с тяжелыми травмами, на мою семью сегодня произошла атака. Сегодня в час ночи машину семьи моего старшого сына облили бензином и спалили под их домом в центре Киева. Машина была зарегистрирована на мою невестку, которую тоже зовут Валерия Гонтарева», — цитирует издание слова экс-главы НБУ.
Напомним, с октября 2018 года экс-руководитель Нацбанка живет в столице Великобритании и работает в Лондонской школе экономики. 30 августа в центре британской столицы Гонтареву сбила машина. Экс-чиновница связывает произошедшее с угрозами олигарха Игоря Коломойского за национализацию «Приватбанка».
Как сообщали «ФАКТЫ», на днях ГБР получило разрешение суда на принудительный привод на допрос экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!