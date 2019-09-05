Происшествия

Авария с Гонтаревой в Лондоне: в сеть попали фото и видео экс-главы НБУ в клинике

Бывшая руководитель НБУ Валерия Гонтарева прислала журналистам видео и фото из клиники Лондона, где она проходит лечение после аварии.

Кадры опубликовал ресурс «НВ Бизнес».

Немного ранее Гонтарева дала комментарий этому изданию по поводу поджога машины ее невестки в центре Киева.

«Пока я нахожусь в госпитале в Лондоне с тяжелыми травмами, на мою семью сегодня произошла атака. Сегодня в час ночи машину семьи моего старшого сына облили бензином и спалили под их домом в центре Киева. Машина была зарегистрирована на мою невестку, которую тоже зовут Валерия Гонтарева», — цитирует издание слова экс-главы НБУ.

Напомним, с октября 2018 года экс-руководитель Нацбанка живет в столице Великобритании и работает в Лондонской школе экономики. 30 августа в центре британской столицы Гонтареву сбила машина. Экс-чиновница связывает произошедшее с угрозами олигарха Игоря Коломойского за национализацию «Приватбанка».

Как сообщали «ФАКТЫ», на днях ГБР получило разрешение суда на принудительный привод на допрос экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

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