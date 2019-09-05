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Деньги

Стало известно, кто в Киеве получает самую большую зарплату

16:55 5 сентября 2019 275
Гривны
Инф. «ФАКТОВ»

Самую большую зарплату в Киеве получают топ-менеджеры и высшее руководство. Это следует из данных сайтов поиска работы, пишет Информатор.

Так, по состоянию на начало сентября в Киеве топ-менеджерам и высшему руководству платят более 22 500 гривен. Немного меньше получают сотрудники сферы недвижимости — почти 22 000 гривен.

Хорошей прибылью также могут похвастаться сотрудники сферы транспорта, автобизнеса — почти 18 000, представители сферы продаж и закупок — более 16 000, а также юристы и владельцы строительного бизнеса — около 16 000 гривен. Наиболее низкую зарплату в столице получают люди, которые занимаются розничной торговлей — чуть больше 11 500 гривен.

Средняя зарплата по Киеву снизилась на 324 гривны. С 13 969 (6 августа) до 13 645 (4 сентября). К примеру, такие зарплаты получают представители рабочих специальностей и сотрудники сферы маркетинга.

Как писали «ФАКТЫ», ранее стало известно, что в Украине планируется будет повышение пенсий некоторым категориям пенсионеров. Ориентировочно в марте 2020-го Пенсионный фонд и другие ведомства соберут данные по инфляции и средней зарплате, после чего пенсии украинцев снова пересчитают.

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