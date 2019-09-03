Пенсии украинцам пересчитают по-новому: как получить больше других

Украина

Ориентировочно в марте 2020-го Пенсионный фонд и другие ведомства соберут данные по инфляции и средней зарплате, после чего пенсии украинцев снова пересчитают. «общего» повышения не будет: размер прибавки будет рассчитываться индивидуально, пишет «Обозреватель».

Так, расчетный размер выплаты (без учета прибавок) увеличат на определенный процент. Этот процент посчитают как сумму половины инфляции за 2019-й и половины от роста средней зарплаты.

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Чтобы получить больше, необходимо будет иметь высокий стаж (от 35 лет). Важно, что даже если продолжить работать уже после выхода на пенсию, выплату могут пересчитать с учетом обновленного показателя. Кроме того, для высокой прибавки необходимо иметь легальную зарплату значительно выше средней по стране.

Первые «ростки» новой системы можно было наблюдать и в текущем году: часть украинцев получили повышение на сумму от 1000 грн, другие же около 300 грн.

Еще одно нововведение касается только женщины: украинцы предложили президенту Владимиру Зеленскому доплачивать женщинам к пенсии 10% от суммы за каждого выношенного, родившегося и воспитанного ею ребенка. Петиция № 22/71 564-эп размещена на сайте главы государства.

«При выплате пенсии доплачивать всем женщинам по 10% от суммы за каждого выношенного, родившегося и воспитанного ею ребенка. Всем бездетным — оставить заработанную ими пенсию без изменений. Для работы у бездетных гораздо больше было возможностей, чем у тех, которые занимались параллельно воспитанием детей, и своим подорванным беременностью и родами здоровьем», — говорится в тексте петиции.

Петиция зарегистрирована 30 августа. До завершения сбора подписей остался 91 день.

Напомним, что в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки. Также в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 гривен, а с 1 января 2019-го — 1669 гривен. То есть почти на 180 гривен больше.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пенсии в 2020-м повысят несколько раз — в июле и в декабре. В результате минимальная пенсия должна увеличиться с действующих 1564 грн до около 1800 грн. Также стоит отметить, что при минимальной зарплате в 6,5 тыс. грн часть украинцев смогут претендовать на выплату на заслуженном отдыхе в размере 2,4 тыс. грн.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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