Культура и искусство

«Пойдем в суд и победим!» — Александр Ройтбурд отреагировал на решение о его увольнении

Директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд убежден в том, что решение о его увольнении, принятое 4 сентября срочно собранной внеочередной сессией Одесского облсовета, незаконно. Об этом он заявил в четверг, 5 сентября, на брифинге во дворике художественного музея.

«Я был назначен на эту должность обладминистрацией по результатам конкурса»

«Мы переоцениваем степень обдуманности и концептуальности решений наших депутатов. Я твердо намерен оспаривать это решение до конца, дойдя до самых высоких инстанций», — сказал Ройтбурд.

По его словам, сейчас команда из 10 юристов работает над тем, чтобы решение сессии было признано недействительным.

«У облсовета нет полномочий меня увольнять. Я прошел через процедуру конкурсного отбора и был назначен на эту должность обладминистрацией по результатам конкурса», — подчеркнул известный художник.

(Отметим, «увольнение облсоветом» не является легитимным, поскольку, согласно действующей процедуре, расторгнуть контракт с директором может только курирующий орган, каковым является обладминистрация. Решение областного совета для главы ОГА — лишь консультативное, но не обязательное.)

«У облсовета теперь основной аргумент в том, что якобы, согласно положению, написанному им же, обладминистрация обязана была с ним согласовать это назначение. Но документ облсовета обладает меньшей юридической силой, чем Закон Украины», — отметил присутствовавший на брифинге адвокат Александр Щукин.

Ройтбурд обвинил депутатов «Оппоплатформы» (бывшего «Оппоблока»), которые инициировали его увольнение, в скрытых интересах и желании «распилить бюджет».

Он также вскрыл подоплеку обвинений его со стороны «оппоплатформовцев» в том, что он якобы причастен к избиению бывшего директора музея Виталия Абрамова.

Назвав все это провокацией, художник пояснил: «Абрамову были созданы курортные условия в музее, он получал зарплату втрое больше моей, его никто не трогал, он занимался научной работой, писал книгу. Другое вопрос — в том, что он ее практически не писал… Ближе к сессии он начал меня провоцировать на драку, оскорблял. Это был срежиссированный сценарий, но я не поддался. Позже он же спровоцировал конфликт между куратором Павлом Голубевым из Москвы, который бесплатно организовал у нас выставку Константина Сомова. Абрамов бросил в него стул, после чего вызвал полицию. Заодно — и „своих“ ребят. Сейчас он якобы заболел и лежит непонятно в какой больнице…»

На брифинге также присутствовал депутат Одесского областного совета Олег Радковский, до недавнего времени — первый заместитель председателя регионального собрания. Он заявил, что депутаты будут собирать подписи в поддержку досрочной сессии, где планируют отменить решение об увольнении Ройтбурда.

Александр Ройтбурд превратил Одесский художественный музей в одно из самых знаковых мест города

Одесский художественный музей представил отчет о работе — с мая 2018-го по июль 2019 гола, когда учреждением руководил уволенный ныне директор. Согласно документу, музей регулярно получает прибыль от продажи билетов и сувениров, на экскурсиях, а также получает благотворительные взносы от меценатов и выигрывает гранты.

Команда Александра Ройтбурда является инициатором нескольких меценатских программ, которых раньше в музее не было. Они приносили солидные суммы прибыли — 1,224 млн гривен. Помимо привлечения финансов, команда Ройтбурда добилась решения, казалось бы, невозможных задач. В частности, специальная комиссия провела полную сверку фондов. Был проведен ремонт иконного зала и Серебряковского зала, в котором десять лет протекала крыша, еще в трех залах заменили освещение.

Присутствовавшие искусствоведы подчеркивали: Александр Ройтбурд превратил Одесский художественный музей в одно из самых знаковых мест города, как это и должно быть, как это есть в других странах.

Возмущен решением Одесского областного совета и столичный Довженко-центр:

«Аргументы, приведенные в решении, являются абсурдными и надуманными, а ссылки в нем на нормы законов «О культуре» и «О музеях и музейном деле» являются циничной манипуляцией, что искажает дух законов и дискредитирует принцип общественного блага, заложенный в них.

Александр Ройтбурд, художник с мировым именем, за 1,5 года управления музеем проявил достойный удивления талант арт-менеджера и коммуникатора, сплотив вокруг идеи восстановления музея все реформистские силы Одессы. Одесский музей стремительно вошел в пул самых национальных культурных институтов, став важной площадкой для развития критического мышления.

Мы выражаем поддержку Александру Ройтбурду и коллективу OFAM (Одесский художественный музей), которые эффективной и профессиональной работой доказали возможность качественных изменений в государственном культурном секторе, задав новые стандарты работы в музейной среде. Мы решительно осуждаем решение местных депутатов и требуем его отмены", — говорится в официальном заявлении организации.

По мнению сопредседателя совета коалиции Реанимационного пакета реформ, директора Центра демократии и верховенства права Тараса Шевченко, такая ситуация, когда музеи, театры и т. п. не принадлежат городу, а — области или району, типична для всей Украины.

«Значительно лучше, когда имущество, которое находится в городе, принадлежит городской общине. Могут быть исключения для важнейших объектов: они становятся государственной собственностью и тогда ими управляют органы государственной власти. У облсоветов и районных советов имущество стоит забирать и передавать в города и отдельные территориальные общины. Это должен быть достаточно масштабный процесс передачи имущества», — пишет Шевченко в Facebook.

Он задается вопросом: «Хотят ли украинцы, чтобы депутаты занимались решением вопроса, кто является директором музея?» По словам эксперта, даже когда музей будет принадлежать городу Одессе, депутаты Одесского горсовета не должны ставить себе задачу назначать и увольнять директоров.

«Мы перегрузили депутатов полномочиями и дали возможности вмешиваться в вопросы, которые являются задачами местной исполнительной власти. И потом удивляемся, почему депутаты принимают странные решения часто в своих собственных интересах», — считает эксперт.

Аргументируя такую точку зрения, Шевченко отмечает, что Верховная Рада не освобождает директоров государственных предприятий. Областные и городские советы тоже не должны иметь таких полномочий, чтобы не тратить время, требуя постоянно ставить на голосование вопрос об увольнении руководителей музеев.

«При правильной модели, с корректным балансом полномочий ситуация с Ройтбурдом не возникла бы вообще. Нужно больше обращать внимание на распределение полномочий в местной власти», — подчеркивает Шевченко.

Напомним, что известный художник Ройтбурд был назначен директором музея 14 марта 2018 года. С ним был подписан соответствующий контракт на пять лет.



«ФАКТЫ» также сообщали, что Министерство культуры, молодежи и спорта Украины обеспокоено ситуацией с увольнением директора Одесского художественного музея и намерено начать проверку.

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