Появилось первое фото Алена Делона после инсульта

Шоу-бизнес

В сети появилось первое фото знаменитого французского актера Алена Делона, который в июне перенес инсульт. Пока он находился в клинике, возникли даже слухи о том, что он умер.

Развеять все домыслы решил сын 83-летнего Делона Ален-Фабьен. Он опубликовал на своей странице в Instagram фото с отцом. На снимке они позируют вместе. Ален Делон после перенесенного инсульта заметно похудел, но выглядит бодрым и улыбается. Фабьен обрадовал поклонников актера хорошими новостями — он успешно восстанавливается.

«Прогресс каждый день. Мы не могли и мечтать о таком выздоровлении. Он тепло благодарит вас всех за поддержку, которую вы ему оказываете», — написал Фабьен под фото.

Напомним, после инсульта и кровоизлияния Ален Делон восстанавливался в клинике в Швейцарии.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Вячеслав Узелков, который несколько лет назад пережил инсульт, напугал поклонников обращением с онкологической клиники.

Также возникли слухи о болезни звезды сериала «Моя прекрасная няня» актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой якобы подозревают рак.

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