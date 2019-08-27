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- 12:34 В окружении Анастасии Заворотнюк отреагировали на слухи о страшной болезни
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В окружении Анастасии Заворотнюк отреагировали на слухи о страшной болезни
Близкие звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк отреагировали на слухи о том, что у актрисы заподозрили рак. На информацию в СМИ о страшной болезни отреагировал фигурист Илья Авербух, который дружит с мужем Анастасии Петром Чернышевым. Он назвал слухи глупостями.
«Пишут какие-то глупости. Ничего подобного о болезни никто у нас не говорил. Это непроверенные слухи». — сказал «КП» Авербух. Он уверен, что все это — вранье.
В свою очередь менеджер актрисы Марина также опровергла информацию о болезни. Она уверяет, что актриса с мужем сейчас отдыхает в Италии.
А концертный директор Анастасии Стас Христов посоветовал всем набраться терпения. Он заверил, что вскоре Заворотнюк даст большое интервью, в котором сама расскажет всю правду.
«В начале сентября Настя даст большое телевизионное интервью. Вы узнаете всю правду из первых уст. Настя все расскажет, поулыбается. Идет рабочий процесс», — заинтриговал Христов.
После этого комментария в сети предположили, что таким образом Анастасия пытается привлечь внимание к своей персоне, попросту — пиарится.
Но известный актер и продюсер Сергей Жигунов, с которым Анастасия закрутила роман во время съемок «Моей прекрасной няни», хоть сейчас не общается с актрисой, но уверен, что со здоровьем Настя шутить бы не стала.
«Я не думаю, что о таких вещах можно шутить. Настя — человек с фантазией, конечно, но не до такой степени. Не верю, что она могла сознательно запустить сплетни в интернет относительно состояния своего здоровья. Она не такая», — предположил Жигунов в комментарии для Teleprogramma.pro.
Напомним, слухи об онкологическом заболевании Заворотнюк появились после того, как она в апреле появилась на открытии ювелирного салона в Ереване и опубликовала несколько фото. Поклонники актрисы заметили, что на фото, она тщательно прикрывает область шеи, маскируется платочками или волосами. На одном из кадров рассмотрели шрамы на шее.
В сети предположили, что это могли быть следы от биопсии загрудинных узлов. Процедуру делают, чтобы определить разновидность рака. Также обеспокоенные здоровьем актрисы поклонники предполагают, что у Заворотнюк — может быть рак мозга. Якобы он развился после процедуры ЭКО. Недавно Анастасия в третий раз стала мамой.
Сама актриса пока комментирует слухи, не появляется на публике и проявляет себя в социальных сетях.
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