После NewsОne Нацсовет взялся за еще один канал Медведчука

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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую выездную проверку телеканала ZIK (ТРК «МОСТ ТВ») в связи с отсутствием вещания. Это решение поддержали все шесть членов Нацсовета, которые присутствовали на заседании 5 сентября.
«Мониторингом Национального совета зафиксировано отсутствие спутникового вещания этого телеканала по параметрам, указанным в его лицензии. Все телеканалы обязаны выполнять требования законодательства, условия лицензии. Поэтому мы обязаны провести внеплановую проверку телеканала ZIK», — пояснил член Нацсовета Сергей Костинский, сообщает Укринформ.
По результатам мониторинга спутникового вещания, от 27 августа 2019 года регулятор зафиксировал отсутствие речи ZIKа по параметрам, указанным в лицензии. Это является признаком нарушения требований закона «О телевидении и радиовещании».
Кроме того, регулятор удовлетворил заявления двух юридических лиц ООО — ТРК «МОСТ ТВ» и ООО «Телерадиокомпания «Новые коммуникации», которые вещают под логотипами ZIK и «Z ZIK», касающиеся изменения конечного бенефициарного владельца.
В частности, в спутниковых лицензиях обеих юрлиц и лицензии на многоканальное общенациональное телевидение телесети МХ-3 телерадиокомпания «Новые коммуникации» конечным бенефициарным владельцем указан Тарас Козак.
Как писали «ФАКТЫ», на заседании Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания было принято решение направить в суд обращение об аннулировании лицензии телеканала NewsOne.
Отметим, что оба эти телеканала СМИ связывают с кумом президента России Владимира Путина, народным депутатом Украины Виктором Медведчуком.
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