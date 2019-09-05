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Украина

NewsOne хотят лишить лицензии: что произошло

15:28 5 сентября 2019 143
NewsOne
Инф. «ФАКТОВ»

В четверг, 5 сентября, на заседании Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, под зданием которого митинговали активисты, было принято решение направить в суд обращение об аннулировании лицензии телеканала NewsOne.

Нацсовет проголосовал за это единогласно. Решение было принято после того, как на телеканале побывала проверка, выявившая факты, свидетельствующие о разжигании вражды и ненависти.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», планы телеканала провести телемост с российскими пропагандистами «Надо поговорить» вызвал значительный резонанс в обществе, после чего руководство массмедиа приняло решение отказаться от его проведения.

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