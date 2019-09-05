Политика

Зеленский против химической кастрации педофилов, потому что это может их убить

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон о принудительной химической кастрации педофилов и объяснил это тем, что он противоречит Конституции Украины и закону «О защите персональных данных». Это следует из предложений к закону, опубликованных на сайте Верховной Рады.

По мнению президента, законопроект не содержит четко определенного порядка принудительного применения химической кастрации.

«При таких обстоятельствах введение антиандрогенных лекарственных препаратов всем осужденным, которые совершили упомянутое преступление, независимо от наличия у лица противопоказаний к введению таких препаратов, может стать следствием ухудшения состояния его здоровья или стать причиной преждевременной смерти. Значит будет иметь место нарушение неотъемлемого права на жизнь, закрепленного Конституцией Украины», — говорится в документе.

Норму о создании публичного реестра педофилов могут расценить как вмешательство в личную жизнь человека, который отбыл наказание, что запрещено законом «о защите персональных данных».

«Отсутствие в законе, который поступил на подпись, определения состава и содержания персональных данных, которые подлежат обнародованию, может иметь следствием вмешательство в частную жизнь лица, которое отбыло наказание, и затруднит его социальную адаптацию», — отмечает Зеленский.

Как писали «ФАКТЫ», ранее президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон, предусматривающий химическую кастрацию педофилов, который еще 19 июля подписал тогдашний спикер парламента Андрей Парубий.

Ранее пятнадцать правозащитных организаций Украины обратились к президенту с просьбой ветировать закон об усилении ответственности за половые преступления против несовершеннолетних, в частности, о введении принудительной химической кастрации.

Тогдашняя исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун также призвала президента наложить вето на данный закон.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter