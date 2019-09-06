Пенсионеров ждут проверки: кого могут заставить вернуть выплаты

Украина

В Украине чиновникам поручат с помощью автоматической базы проверить всех, кто получает помощь от государства, в том числе и пенсии.

Под верификацию (проверку) попадут миллионы пенсионеров, субсидиантов, студентов, матерей-одиночек и так далее, пишет «Обозреватель».

Проверка будет происходить в три этапа; последний может продолжаться еще три года после того, как выплату отменили.

Итак, в реестре будет храниться такая информация о человеке:

ФИО, пол, место и дата рождения;

паспортные данные и ИНН (если он есть);

где зарегистрирован, и где на самом деле проживает;

данные из различных реестров (наличие авто, недвижимости и т. д. );

); где и сколько банковских счетов открыто и сколько средств на них хранится.

Если при получении пенсии были указаны неправильные (неправдивые) данные, выплаты могут отменить и даже заставить вернуть государству.

Механизм таких действий прост: нашедшие нарушение чиновники передают информацию органу, который проводит выплату. Те еще раз перепроверяют информацию и принимают решение о том, что деньги действительно платили незаконно. Тогда нарушитель обязан вернуть все «лишнее» государству. А если откажется — власть может через суд добиться возвращения незаконной материальной помощи, а также оплаты судебных издержек.

Поэтому эксперты советуют пенсионерам заранее позаботиться о правдивости поданных в государственные учреждения данных (указать информацию о приобретенном авто, недвижимости и т. д. ).

Напомним, что в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки. До конца года выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 гривен, а с 1 января 2019-го — 1669 гривен. То есть почти на 180 гривен больше.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине участились случае, когда при достижении 60 лет граждане пытаются оформить себе пенсию по возрасту, но не все периоды трудовой деятельности могут быть засчитаны им в страховой стаж.

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