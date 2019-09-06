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Украина

Ответили за обстрел мирного Водяного: в сеть выложили видео мощного удара по позициям боевиков на Донбассе

9:29 6 сентября 2019 140
Ликвидация позиции боевиков
Инф. «ФАКТОВ»

Подразделения Объединенных сил в ответ на обстрел боевиками мирных кварталов населенного пункта Водяное (Донецкая область) 29 августа, уничтожили позицию российско-оккупационных войск, откуда велся огонь.

Видео адекватной «ответки» в сеть выложил известный журналист и блогер Серж Марко. «Морская пехота Украины предупреждает: неудержимое желание пострелять по „укропам“ в большинстве случаев приводит к преждевременной смерти … А артобстрелы Водяного, в котором живут мирные жители, приводит к тому, что позиции коллаборантов сметает, перемешивая тела с землей. В конце видео — список погибших и раненых сепаров, которым уже можно второй раз эту истину не повторять», — пишет в комментарии к видео журналист.

Видео можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в районе Водяного погиб морской пехотинец Сергей Савинов. Младший сержант 36-й бригады погиб от пули снайпера.

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