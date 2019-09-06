Общество и люди

У многих дома условия хуже: в сети появились свежие фото места, где Зайцева будет отбывать наказание

Информация о том, что осужденная к 10 годам заключения Алена Зайцева, которую суд признал виновной в деле о ДТП в Харькове, будет отбывать срок в «привилегированной» колонии, вызвало шквал критики.

После этого в Государственной криминально-исполнительной службе (ГКИС) опровергнули эту информацию, заявив, что Зайцева направлена в заведение с «минимальным уровнем безопасности с облегченными условиями содержания». «Зайцева осуждена по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины к 10 годам лишения свободы. Преступление, предусмотренное частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, является преступлением, совершенным по неосторожности», — утверждают в ГКИС и добавляют, что в Украине есть лишь одно такое заведение — Покровский исправительный центр № 79.

Для сравнения в ГУИС опубликовали несколько фото из разных колоний, в том числе и той, где отбывает свой срок Алена Зайцева.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Покровском центре условия содержания заключенных щадящие. При центре работает швейный цех, в котором трудятся те, кто рассчитывает на условно-досрочное освобождение. Также труд осужденных используется при работах на карьере Никопольского завода ферросплавов.



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