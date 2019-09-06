- 12:04 У многих дома условия хуже: в сети появились свежие фото места, где Зайцева будет отбывать наказание
- 12:04 Тина Кароль рассказала о самом трагическом моменте в жизни
- 11:58 Тайсон Фьюри назвал Усика «своим следующим тяжелым вызовом»
- 11:39 Крупная французская авиакомпания отменила все рейсы: что произошло
- 11:37 74-летняя индианка стала старейшей матерью в мире
- 11:34 Бандерас фактически силой заставил меня дать ему роль в «Боли и славе», — Педро Альмодовар
- 11:25 Фильм о Василе Стусе «Запрещенный» и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные
- 11:22 В Киеве вооруженный мужчина изнасиловал женщину на глазах у ее дочки и друзей
- 11:20 Мамаев и Кокорин выходят из тюрьмы
- 11:16 «Это иллюзия»: Орландо Блум заявил, что его мужское достоинство не так велико, как кажется на фото
- 11:04 Хабиб — Порье: онлайн-трансляция боя UFC за титул чемпиона мира
- 10:57 Россия проведет у границ Украины мощные военные учения: что об этом известно
У многих дома условия хуже: в сети появились свежие фото места, где Зайцева будет отбывать наказание
Информация о том, что осужденная к 10 годам заключения Алена Зайцева, которую суд признал виновной в деле о ДТП в Харькове, будет отбывать срок в «привилегированной» колонии, вызвало шквал критики.
После этого в Государственной криминально-исполнительной службе (ГКИС) опровергнули эту информацию, заявив, что Зайцева направлена в заведение с «минимальным уровнем безопасности с облегченными условиями содержания». «Зайцева осуждена по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины к 10 годам лишения свободы. Преступление, предусмотренное частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, является преступлением, совершенным по неосторожности», — утверждают в ГКИС и добавляют, что в Украине есть лишь одно такое заведение — Покровский исправительный центр № 79.
Для сравнения в ГУИС опубликовали несколько фото из разных колоний, в том числе и той, где отбывает свой срок Алена Зайцева.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Покровском центре условия содержания заключенных щадящие. При центре работает швейный цех, в котором трудятся те, кто рассчитывает на условно-досрочное освобождение. Также труд осужденных используется при работах на карьере Никопольского завода ферросплавов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!