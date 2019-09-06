Экологическая катастрофа в Крыму: Аксенова высмеяли фотожабой из-за очередного вранья

Украина

В сети высмеяли меткой фотожабой «главу Крыма» Сергея Аксенова, который отрицает экологические проблемы, от которых уже второй год страдают жители северных районов аннексированного полуострова, в частности города Армянска.

Фотожабу в своем Twitter разместил интернет-пользователь с ником «Крымский проблеск».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», крымский блогер RoksolanaToday&Крым выложила в социальные сети фотографию «водички», которая течет из кранов в домах жителей Армянска. Она имеет насыщенно рыжий цвет и мало напоминает даже техническую воду.



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